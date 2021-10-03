الأحد 03 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

يستمر لـ3 أيام.. رئيس جامعة الأقصر يعلن موعد تحويل الطلاب لكلية الطب

رئيس جامعة الأقصر
رئيس جامعة الأقصر

أعلن الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، عن موعد بدء التحويل لكلية الطب بجامعة الأقصر، على أن يبدأ من الأحد الموافق 3 من أكتوبر، ويستمر لمدة ثلاثة أيام حتى 5 من أكتوبر الجاري.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه يمكن للطلاب الراغبين في التحويل إلى كلية الطب جامعة الأقصر، الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني واختيار طب الأقصر.

كان الدكتور  محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، أعلن في الـ25 من سبتمبر المنقضي، موافقة المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على بدء الدراسة بكلية الطب جامعة الاقصر بنظام التحويل.

ولفت الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس الجامعة، إلى أن الموافقة صدرت عقب زيارة اللجنة الثلاثية ولجنة قطاع العلوم الطبية للوقوف على تقييم الإمكانات المادية والبشرية بالكلية لإمكانية بدء الدراسة بها هذا العام.

يشار إلى أن  مبنى كلية الطب بجامعة الأقصر في مدينة طيبة، تم تشييده طبقًا للمواصفات القياسية على مساحة 13 الف متر مربع ويضم مدرجات وقاعات التدريس، بالإضافة إلى فصول دراسية ومكاتب إدارية ومعامل لقسم التشريح الآدمي ومعمل الفسيولوجي والهستولوجي والطفيليات والميكروبيولوجي والباثولوجي والفارماكولوجي والطب الشرعي والسموم الإكلينيكية والمكتبة، ومركزا للاختبارات الالكترونية بالإضافة إلى مباني للرعاية الطبية والخدمات ومسجد وكافتريا ومسطحات خضراء وجراج للسيارات.

جدير بالذكر أن الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الاقصر، أصدر قرارا بتعيين الدكتور محمد عبدالله عباس، أستاذ المخ والأعصاب بالكلية، وكيلا لكلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

و كان قد شغل الدكتور محمد عبدالله عباس،  مؤسس ورئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية، بكلية الطب البشري بجامعة جنوب الوادي، إلى أن تم تعيينه استاذا بكلية الطب البشري بجامعة الأقصر، وأخيرا وكيلا للكلية.

طلاب رئيس جامعة التنسيق الالكتروني موقع التنسيق كلية الطب مبني كلية الطب جامعة الاقصر موقع التنسيق الالكتروني

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