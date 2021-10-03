الأحد 03 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. التأمينات تستأنف صرف معاشات أكتوبر لـ 10.5 مليون مستفيد

صرف معاشات
صرف معاشات

تستأنف الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الأحد،  صرف معاشات شهر أكتوبر، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، عبر منافذ الصرف الآلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يصل عدد المستفيدين 10.5 مليون مستفيد ومستحق عنهم، فيما يصل عدد المؤمن عليهم أكثر من 13 مليون شخص.

وأوضحت الهيئة أنه تم تقسيم صرف معاشات شهر أكتوبر 2021 لمن يتقاضون من البريد لمنع التكدس والزحام على شرائح ومنها شريحة أولى لأقل من 1000 جنيه، الشريحة الثانية وتحصل على أقل من 2000 جنيه، فيما تصل الشريحة الثالثة لأقل 3000 جنيه، ويتم صرف معاشات شهر سبتمبر 2021 من البريد تباعا وفقا لجدول الصرف.

وفى سياق متصل، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن بنك ناصر الاجتماعي، يواصل غدا صرف معاشات أكتوبر، وفقا لتوجيهات نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.

وأعلن بنك ناصر الاجتماعي عبر موقعه الإلكتروني، تفعيل خدمة "فوري" لصرف المرتبات والمعاشات المحولة على البنك ما سيكون له الأثر في تخفيف التزاحم داخل فروع البنك وعلى ماكينات الصراف الآلي بقدر الإمكان، على النحو الذي يتسق مع الجهود التي تبذلها الدولة للحد من التجمعات وحالات التكدس والتزاحم والمساعدة في التيسير على العملاء، خاصة كبار السن في صرف مستحقاتهم دون عناء أو الوقوف في الطوابير، خاصة في ضوء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي، إن البنك يقدم العديد من الخدمات المصرفية ومجموعة متنوعة من التمويلات التي تلبي مختلف احتياجات العملاء بهدف تعزيز سياسة الشمول المالي، سواء كانت شهادات ادخار أو حسابات توفير أو تمويلات شخصية لأصحاب المعاشات أو موظفي القطاع العام والخاص بشروط ميسرة.

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