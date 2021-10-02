الأحد 03 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تشييع جثمان أشهر بائعة صحف إلى مثواها الأخير بمطروح

أم رضا أشهر بائعة
أم رضا أشهر بائعة صحف

استلم نجل الحاجة شلبية عبدالمنعم، أشهر بائعة صحف بمطروح، مساء اليوم، جثمان والدته الذي استبدل عن طريق الخطأ بجثمان سيدة أخرى من الإسماعيلية وذلك عقب وفاتها داخل مستشفى النجيلة المركزي.

وشيّعت جنازة الحاجه شلبية (أم رضا) والتي تبلغ من العمر 89 عامًا، حيث تم دفنها في مقابر المغاربة عقب وصولها من الإسماعيلية.

سادت حالة من الاستياء بين أهالي مطروح بعدما تم تبديل جثمان أم رضا بجثمان سيدة من الإسماعيلية وترجع تفاصيل الواقعة إلى أنه بعد معاناتها مع المرض لقيت أم رضا مصرعها بمستشفى النجيلة المركزي، وعقب استلام نجلها الجثمان فوجئ بتبديل الجثمان بجثمان سيدة من الإسماعيلية تدعي “فريال.أ”.

على الفور، تواصلت مديرية الصحة بمطروح مع مديرية الصحة بالإسماعيلية لعودة جثمان أم رضا حيث تم التواصل مع أهل سيدة الإسماعيلية وجاري نقل الجثمانين مرة أخرى.

أعلنت مستشفى الحمام المركزي إجراء عملية ولادة قيصرية ناجحة بالمستشفي لمريضة كورونا حيث وضعت السيدة مولود كامل النمو معاف، وذلك تحت إشراف الدكتور رفيق محمد مدير مستشفي الحمام المركزي والدكتور تامر السواق مدير العزل بالمستشفى.

أوضحت مستشفى الحمام المركزي، في بيان إعلامي سابق لها، أن قام باجراء العملية حسام السكنيدي اخصائي النسا والدكتورة بسمة شكر اخصائية التخدير ومني عطية رئيسه تمريض العمليات ورباب عبد المنصف تمريض عمليات وايمن فتح الله تمريض عمليات.

أضاف البيان أنه تم متابعة الحالة بقسم عزل الداخلي عقب خروجها من العمليات، حيث تم خروج الحالة بعد تماثلها للشفاء ويتم متابعتها من قبل أقسام النساء والتوليد وذلك مع اتخاذ كل الإجراءات القياسية لمكافحة العدوي بالمستشفي.

مطروح الإسماعيلية ام رضا أشهر بائعة صحف تيديل جثامين

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