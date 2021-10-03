«الداخلية» ترصد قضايا قيمتها 24 مليار و225 مليون جنيه مستحقة للدولة

نجحت وزارة الداخلية على مدار الشهر المنقضي في شن حملات أثمرت عن عدة نتائج إيجابية في كافة المجالات، وخاصة في مجال حماية الاقتصاد الوطني من محاولات المساس به وضبط العديد من قضايا الكهرباء والتهرب الضريبي والأموال العامة، والتي حققت نتائج إيجابية على مدار الشهر المنقضي، من خلال ضبط قضايا تقدر قيمتها بـ 24 مليار و225 مليون جنيه.

قضايا كهرباء

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (330757) حالة فى مجال سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة فى قضايا سرقة التيار الكهربائى ومخالفة شروط التعاقد (273,252,119 مليون جنيه).

التهرب الضريبي

ضبط (7875) قضية فى مجال التهرب الضريبى بواقع (ضرائب عامة - تهرب من الضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهى - تنفيذ أحكام - تحرى مدين ولجان فحص)، وذلك بمبالغ مالية بلغت (23,538,407,564) مليار جنيه – قيمة تعاملات مالية مخفاه لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها وجارى فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لإستيداء الضرائب المستحقة عليها) .

كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة (17,030,668) مليون جنيه.

الأموال العامة

كما تم ضبط (100) قضية فى مجال مكافحة جرائم (النقد والتهريب-الاختلاس والإضرار بالمال العام– الاحتيال المصرفى– الرشوة واستغلال النفوذ- غسل الأموال-الكسب غير المشروع)، بقيمة إجمالية بلغت (444٫337٫119 مليون جنيه).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كافة صور الخروج على القانون.