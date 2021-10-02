الأحد 03 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئاسة الجزائرية تصف تصريحات ماكرون بـ«غير المسؤولة»

ماكرون
ماكرون

استنكرت رئاسة الجمهورية الجزائرية، اليوم السبت، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مؤخرا بشأن الوضع في الجزائر، مؤكدة أن مثل هذه التصريحات "غير مسؤولة".

 

وأفادت رئاسة الجمهورية في بيان مساء اليوم بأن الرئيس عبد المجيد تبون قرر الاستدعاء الفوري للسفير الجزائري بباريس للتشاور، على خلفية ما تداولته وسائل إعلام فرنسية لتصريحات منسوبة للرئيس إيمانويل ماكرون، ولم يجري تكذيبها، ورد فيها تدخل في الشأن الداخلي للجزائر، مؤكدة رفض أي تدخل في شؤونها الداخلية.

 

ماكرون يهاجم تبون

وكان ماكرون اتهم الرئيس الجزائري، أنه "تحت تأثير المحيطين به"، رغم العلاقة الجيدة التي تجمعهما.

 

وأكد ماكرون الذي أثار ما سماه "كراهية فرنسا"، أن المشكلة "لم تنشأ مع المجتمع الجزائري في أعماقه، ولكن مع النظام السياسي العسكري الذي بني على هذا الريع التذكاري"، قائلًا: "نحن نرى النظام الجزائري متعب والحراك أضعفه.  لدي حوار جيد مع الرئيس تبون، لكني أرى أنه عالق في نظام قاسٍ للغاية".

رئاسة الجمهورية الجزائرية الجزائر إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي ر الاستدعاء الفوري للسفير الجزائري بباريس عبد المجيد تبون

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