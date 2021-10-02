الأحد 03 أكتوبر 2021
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سياسي

عضو بـ«الشيوخ»: كلمة الرئيس السيسي للقضاة انتصارا لدولة العدل وسيادة القانون

النائب أحمد محسن
النائب أحمد محسن

أعرب النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، تقديره الشديد لما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي عن احترام الدولة المصرية التام، لأحكام القضاء، وحرصه على عدم التدخل أبدا في أحكامه، قائلا إن تصريحاته تعد انتصارا لدولة العدالة وسيادة القانون في مصر.

وأشار محسن في تصريحات له اليوم، إلى الكلمة الجريئة التى ألقاها الرئيس السيسي لجموع القضاة: "لن أتدخل أبدا في أحكام القضاء.. وليس لى دور في هذا المجال.. وأنتم تتحملون المسئولية أمام الله في أحكامكم والدور للقضاء فقط"، مؤكدا أنها بمثابة رسالة للداخل والخارج، بأن مصر دولة القانون وقضاءها الرفيع المهيب مستقل.

وشدد عضو مجلس الشيوخ، على أنه بفضل القضاء المصري النزيه الكفء، استطاعت مصر التصدي للإرهاب من خلال قوانين وتشريعات صارمة، تبتغي وجه الحق وتدافع عن الأبرياء وتتصدي للقتلة والإرهابيين.

ونوه بأن استقلال القضاء، يعد ميزة مهمة للدول الكبرى والقوية ومصر من بينهم، فالجميع أمام القضاء سواسية، ودولة العدل هى الفيصل، وهو ما يراه ملايين المصريين ويشعرون به في جميع مجالات الحياة طوال السنوات الأخيرة في البلاد.

وأكد عضو مجلس الشيوخ أن إعلان الرئيس احترامه التام للقضاء وعدم التدخل في أحكامه أبدًا انتصار لدولة العدل والقانون في مصر.

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القضاء وثورة 30 يونيو

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