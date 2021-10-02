السبت 02 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«المهن الموسيقية» تحذر من التعامل مع مروان بابلو

مروان بابلو
مروان بابلو

قررت نقابة المهن الموسيقية منع التعامل مع المؤدي مروان بابلو باعتباره أحد مؤدي الراب خاصة وأنه ليس عضوًا بالنقابة، وكان يحصل على تصريح اليوم الواحد.

وأخطرت نقابة الموسيقيين كل الجهات والهيئات والمتعهدين بهذا القرار، لأنه تناول في إحدى حفلاته ابتهال ديني ثابت ويحمل معاني روحانية وقيم سامية لدى المصريين واستهان بهذا الدعاء بابتذال وأفرغه من محتواه الأخلاقي وجعله وكأنه عن ذات المؤدي فضلًا عن تناول الفيديو ألفاظًا خرجت عن كل الأخلاق والتقاليد الحميدة وهو الأمر الذي أصاب المصريين بخيبة أمل.

وشهدت ساحة "المنارة إرينا" بالقاهرة الجديدة أضخم الحفلات الشبابية التي أحياها نجم الراب المصري مروان بابلو والذي يعد حفل العودة له عقب اعتزاله الغناء لقرابة العام.

مروان بابلو يعود لجمهوره بأضخم حفلات 2021 

 

 وقدم مروان بابلو أكثر من ساعتين من أشهر أغانيه المميزة بداية من "غابة" ومرورًا بـ"كنترول" ، "السندباد" ، "الحب فين" بالإضافة إلى "الجميزة" و"دون" .

مروان بابلو يعود لجمهوره بأضخم حفلات 2021 


كما تخلل فقرة بابلو تقديمه لمطربي الراب الفلسطينيين"شاب جديد " و"الناظر" واللذان نالا استحسان الشباب وتفاعلوا معهما خلال فقرتيهما في بداية الحفل.

وحرص بابلو بمجرد صعوده على خشبة المسرح على تحية الجمهور قائلًا: "انتم مش عارفين انتم واحشني قد إيه .. أنا آخر مرة طلعت على المسرح من سنتين بس حاسس انها كانت من يومين  ثم انطلق ليقدم أفضل ما لديه".

نقابة الموسيقيين نقابة المهن الموسيقية المهن الموسيقية مروان بابلو هاني شاكر النقيب هاني شاكر

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القضاء وثورة 30 يونيو

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