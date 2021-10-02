إحباط تهريب مواد مخدرة بحوزة راكب قادم من تركيا

ضبط رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

وخلال أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة خطوط مصر لطيران القادمة من اسطنبول اشتبه أحمد سيد مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب أمريكي الجنسية قادم من تركيا.

وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من أحمد مجاهد مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف تامر رمزى رئيس القسم لتفتيش حقائبه فتبين وجود 55 بذرة من بذور الماريجوانا المخدرة و٢٧ جرام من نبات الماريجوانا المخدر و٧١ جرام من مخدر الكوكايين بين طيات الملابس مخبأة داخل حقائبه .

وقرر عبدالعال نعمان مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 156 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على الأستاذ إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.