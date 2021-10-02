السبت 02 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

رئيس حماس في غزة يصل مصر غدًا.. وبحث صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

يحيى السنوار
يحيى السنوار

قال يحيى السنوار رئيس حماس الفلسطينية داخل قطاع غزة المحاصر، إنه سيصل مصر غدًا الأحد، لعقد محادثات بشأن صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل.

وأضاف السنوار أنه سيصل إلى القاهرة لبحث عدة ملفات أبرزها صفقة تبادل الأسرى، والتهدئة في قطاع غزة.

وبدأت الآليات والعمال المصريين الموجودين في قطاع غزة المحاصر، منذ نحو 10 أيام، الأعمال الأولية في المرحلة الأولى للمنحة المصرية المخصصة لإعادة الإعمار، وتبلغ 500 مليون دولار.

وتعمل الآليات والجرافات المصرية في مشروع تطوير شارع "الرشيد" الساحلي شمال القطاع المحاصر، ضمن المرحلة الأولى من المنحة المصرية لإعادة إعمار غزة.

وأنهت الآليات المصرية عمليات التجريف تمهيدًا لبدء مشروع تطوير شارع الرشيد الساحلي، كما وصل وفد من المهندسين المصريين إلى غزة عبر معبر رفح البري، لمتابعة عملية إعادة الإعمار.

غزة مصر حماس تبادل الأسرى صفقة تبادل أسرى إسرائيل

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القضاء وثورة 30 يونيو

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رئيس حماس في غزة يصل مصر غدًا.. وبحث صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

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