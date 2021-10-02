تدعمها اتفاقيات.. بالأرقام العلاقات الاقتصادية بين مصر والأردن

استقبل د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، السبت، بشر الخصاونة، رئيس وزراء الأردن بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدًا لبدء جولة تفقدية لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، يرافقهما عدد من المسئولين في البلدين.

ووصل رئيس الوزراء الأردني إلى القاهرة عصر أمس الأول، في زيارة رسمية، سيتم خلالها عقد جلسة مباحثات مع د. مصطفي مدبولي لبحث مقترحات تعزيز التعاون الثنائى بين جمهورية مصر العربية، والمملكة الأردنية، ومن المقرر قيام الوفد بجولة لزيارة العاصمة الإدارية الجديدة.

اتفاقيات تجارية

وتربط مصر والأردن علاقات اقتصادية متينة يرجع ذلك إلى عدة اتفاقيات تجارية ثنائية وإقليمية مشتركة، منها أهمها اتفاقية التبادل التجاري الكبرى وتشمل عدة بلدان عربية التى تعرف باسم "منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى" وكذلك اتفاقية التبادل التجاري الثنائية بين البلدين.

كما تضم الدولتين اللجنة الاردنية المصرية العليا المشتركة، وهي اللجنة التى تعد الأقدم بين اللجان العربية منذ عام 1988، كما أنها الأكثر انتظاماً في مواعيد عقد دوراتها المتعاقبة بين القاهرة وعمان، وتعمل اللجنة على إزالة العقبات والمعوقات التى تعترض زيادة حجم التبادل التجاري.

التبادل التجاري في أرقام

وطبقًا لموقع هيئة الاستعلامات المصرية، شهدت الصادرات المصرية إلى السوق الأردنية زيادة واضحة في الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019، حيث بلغت 742.1 مليون دولار بنسبة زيادة 61%.

وارتفعت واردات مصر من السوق الأردنية خلال نفس الفترة، من يناير إلى نوفمبر 2019 بنحو 14% لتسجل 118 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.

بلغت الاستثمارات الأردنية في مصر نحو 1.7 مليار دولار من خلال 1945 شركة، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019، وقد احتل الأردن المركز الـ23 ضمن قائمة الدول المستثمرة في مصر.

زادت الاستثمارات المصرية في الأردن على مليار دولار من خلال 499 شركة خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019.

من أهم الصادرات المصرية للأردن الغاز، وبعض المنتجات والمحاصيل الزراعية، أهمها الأرز، البطاطس، البصل، الجوافة والمانجو، وتستورد مصر من الأردن بعض المنتجات الزراعية مثل زيت الزيتون.

ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2019، ليبلغ 858.3 مليون دولار بنسبة زيادة بلغت 52.3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.