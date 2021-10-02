السبت 02 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صيف بحر ونغم.. انطلاق حملة لتنظيف شواطئ رأس البر بدمياط

رأس البر
رأس البر

نظمت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بدمياط، السبت، فعاليات اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ بالمدينة ضمن الأسبوع الختامي لمهرجان صيف "بحر ونغم" والذي تنظمه الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ومكتبة مصر العامة.

وتضمنت فعاليات اليوم تنظيف شواطئ رأس البر وتوزيع أكياس القمامة على المصطافين وتوعيتهم للحفاظ على البيئة نظيفة بمشاركة فريق الكشافة بمكتبة مصر العامة، تحت شعار "شاطئ نظيف حتى نهاية المصيف".

تأتي فعاليات اليوم ضمن المبادرات والمهرجانات الصيفية التي تشهدها رأس البر، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال موسم صيف ٢٠٢١ وتزامنًا مع اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ.

وأعلنت د.منال عوض، محافظة دمياط استمرار الحملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن الموجة الثامنة عشر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي وبكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضى الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

أوضحت المحافظ أنه تم اليوم تنفيذ حملة أسفرت عن إزالة ٤٣ حالة  تعدى بقريتى الشعراء والعنانية بمركز دمياط تابعين لولاية الموارد المائية والرى وجسور النيل وذلك بمساحة ١٦٣١ متر مربع.

أضافت منال عوض أنه تم إزالة 127 حالات تعد منذ إنطلاق المرحلة الأولى من الموجة وذلك بمناطق مختلفة بمساحة إجمالية ١٤٣٥١ م٢.

محافظ دمياط محافظة دمياط دمياط الدكتورة منال عوض راس البر

رئيس التحرير

وائل لطفي

القضاء وثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

أول رد من الزمالك على قرار بطلان الدعوة للانتخابات

قرار مفاجئ من «الشباب والرياضة» بشأن انتخابات الزمالك

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

«المهن الموسيقية» تحذر من التعامل مع مروان بابلو

عبدالمجيد محمود: «الجاسوس مرسي» أصدر قرارًا بإقالتي وعدت لمنصبي بقوة القانون

باعتراف صريح.. «آخر النهار» يكشف سر القبض على الشيخ محمود شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

صباحات خريفية

عبدالوهاب داود

فى حضرة الست.. «أم كلثوم» بها تأتنس القلوب

ماجد حبته

يوم القضاء.. قاضياته.. وقضاته

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

رئيس حماس في غزة يصل مصر غدًا.. وبحث صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

تضم مصر والأردن.. مجموعة ميونخ تسعى لاستئناف محادثات السلام بشأن فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطينيين تسللا من قطاع غزة