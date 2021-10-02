صيف بحر ونغم.. انطلاق حملة لتنظيف شواطئ رأس البر بدمياط

نظمت الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بدمياط، السبت، فعاليات اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ بالمدينة ضمن الأسبوع الختامي لمهرجان صيف "بحر ونغم" والذي تنظمه الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة رأس البر ومكتبة مصر العامة.

وتضمنت فعاليات اليوم تنظيف شواطئ رأس البر وتوزيع أكياس القمامة على المصطافين وتوعيتهم للحفاظ على البيئة نظيفة بمشاركة فريق الكشافة بمكتبة مصر العامة، تحت شعار "شاطئ نظيف حتى نهاية المصيف".

تأتي فعاليات اليوم ضمن المبادرات والمهرجانات الصيفية التي تشهدها رأس البر، لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال موسم صيف ٢٠٢١ وتزامنًا مع اليوم العالمي لتنظيف الشواطئ.

وأعلنت د.منال عوض، محافظة دمياط استمرار الحملات لإزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن الموجة الثامنة عشر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتصدي وبكل حسم لكافة أشكال التعديات على أراضى الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

أوضحت المحافظ أنه تم اليوم تنفيذ حملة أسفرت عن إزالة ٤٣ حالة تعدى بقريتى الشعراء والعنانية بمركز دمياط تابعين لولاية الموارد المائية والرى وجسور النيل وذلك بمساحة ١٦٣١ متر مربع.

أضافت منال عوض أنه تم إزالة 127 حالات تعد منذ إنطلاق المرحلة الأولى من الموجة وذلك بمناطق مختلفة بمساحة إجمالية ١٤٣٥١ م٢.