الدليمي: العراق يطمح في دعم مصر بملف إعادة الإعمار

أكد السفير أحمد نايف الدليمي سفير العراق في القاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية: أن دعوة مصر للعراق ليكون ضيف الشرف في الدورة الـ(54)، لمعرض القاهرة الدولي يأتي في إطار حرص القاهرة على دعم عودة دور العراق الفاعل على المستوى العربي والاقليمي.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير أحمد نايف الدليمي اليوم في احتفالية أقامتها سفارة العراق بالقاهرة بمناسبة "يوم العراق بمعرض القاهرة الدولي" والتي تتزامن مع اليوم الوطني العراقي.

وشارك في معرض القاهرة الدولي وفد من القطاع العام العراقي يمثل عدد من الشركات التابعة لوزارة الصناعة العراقية.

وأكد السفير الدليمي: أن المشاركة العراقية في المعرض تهدف إلى إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق والدول العربية الشقيقة والدول الصديقة.

ووجه الشكر إلى مصر ممثلة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات بمناسبة انطلاق فعاليات معرض القاهرة الدولي.

وقال إن هذا المحفل الهام بات منصة متميزة نتشارك من خلالها ما تنتجه بلادنا ونمد جسور التعاون مع شركائنا وأصدقائنا في شتى بقاع العالم.

وأكد: أن مشاركة العراق في هذا الحدث المهام وبعد الانتصارات التي حققتها قواته الأمنية بمختلف صنوفها على عصابات داعش الإرهابية المجرمة، جاءت تأكيدا لرغبة العراق في استعادة مكانه الطبيعي، بعد أن واجه تحديات كثيرة خلال الفترة الماضية في مواجهة خطر كان يهدد المنطقة بأكملها.

وقال: إن العراق يطمح في دعم جمهورية مصر العربية الشقيقة وكافة الدول العربية ودول الجوار و كل الأطراف في ملف إعادة الإعمار، كونه أصبح اليوم نقطة الالتقاء لا افتراق وخير دليل على ذلك مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي عقد في العاصمة العراقية وحضره عدد من زعماء الدول العربية والإقليمية والغربية .

وأضاف: "أن العراق يود أن يؤكد على ان ابوابه مشرعة للتعاون والتكامل العربي بجميع صوره وسيلعب دورا محوريا في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة في بناء منظومة علاقات عربية مشتركة قائمة على تبادل المصالح بعيدة عن المحاور وأن يكون تطوير الاقتصاد هو الهم الأول والهدف الأسمى أن سياسة العراق منصبة على الانفتاح الاقتصادي ومد يد التعاون الى جميع الدول الصديقة وبناء شبكة علاقات اقتصادية واسعة وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وأرف قائلاً: "لقد آن الأوان لشعوبنا ان تنعم بثرواتها الاقتصادية وتعش بخيراتها و أن تكون الطاقات البشرية عامل مساعد في حملات الاعمار".

وشدد على أن العراق يولي أهمية خاصة للتواجد في هذا المحفل الهام من خلال الجناح العراقي الذي يضم مجموعة من المنتجات العراقية، لافتا إلى أن مشاركة وزارة التجارة ووزارة الصناعة العراقية وبالتنسيق مع سفارة العراق في مصر العربية في فعاليات المعرض تأتي في ضوء الإقبال الشديد الذي تحظى به المنتجات العراقية من قبل الجمهور المصري، ومشيرا إلى أن المعرض يعد الأكبر والأكثر أهمية في الصعيد العربي كما يعد ظاهرة مهمة يحرص الجميع على المشاركة فيها.

وقال: إن مشاركة العراق في هذا المعرض تسهم في تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر في ضوء العلاقات المتميزة بين البلدين في جوانبها كافة من خلال القمم التي عقدت في القاهرة وبغداد والاجتماعات الوزارية واللجان المشتركة والتي تعكس حرص القيادات السياسية في البلدين على عودة العراق لممارسة دوره الفاعل على المستوى الإقليمي والدولي، وتهيئة السبل الكفيلة بتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

وأضاف: أن العراق عازم على التوجه نحو التنمية المستدامة، لذلك يدعو الى التكامل الاقتصادي وتأسيس مناطق اقتصادية مشتركة كبرى وتحويل الحدود بين دولنا الى مناطق استثمار وورش عمل تنفع الجميع ولا بد من العمل على ايجاد آليات عمل قابلة للتطبيق في مجال التعاون الاقتصادي بتشجيع الاستثمار المشترك للمشاريع المدرة للدخل للقضاء على البطالة.