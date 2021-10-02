السبت 02 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مهرجان الجونة السينمائي ينظم معرضاً فنياً للمخرج البولندي كريستوف كيشلوفسكي

المخرج البولندي كريستوف
المخرج البولندي كريستوف كيشلوفسكي

إحياءً للذكرى الخامسة والعشرين لوفاته، تنظم الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي، معرضًا لأعمال وحياة المخرج البولندي الشهير كريستوف كيشلوفسكي.

يصمم ويجهز المعرض الاستعادي منسق المناظر ومهندس الديكور الشهير أنسي أبو سيف، وستتم إعادة الأعمال المعروضة فيه إلى الحياة مرة أخرى من خلال عدسة سينمائية.

المعرض يضم 23 ملصقًا مؤطرًا من متحف السينما في لودز، وكلها مستوحاة من أفلام كيشلوفسكي. كما يتضمن مواد أصلية من أرشيف السينما «سينماتيك»، بإجمالي 50 صورة لملصقات وصور من أفلام كيشلوفسكي الأيقونية، تُظهر مواقع وعمليات التصوير إلى جانب صور شخصية للمخرج.

من بين أبرز فعاليات المعرض فيلم وثائقي، يعرض بشكل متتالٍ، جوانب مذهلة من حياة المخرج الراحل وأفكاره ومجموع أفلامه. الفيلم بعنوان «كريستوف كيشلوفسكي: أنا بين بين» من إخراج كريستوف فيشبيسكي. 

وكشف المخرج أمير رمسيس المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن تكريم مهرجان الجونة للمخرج البولندي كريستوف كيشلوفسكي بعد 25 عامًا، هو تكريم للفنان الذي ألهم أجيالا من صانعي الأفلام إضافة إلى تذكر أعماله الخالدة.

المخرج أمير رمسيس 

وسيعرض المهرجان فيلم "الحياة المزدوجة لفيرونيك" (1991)، الفائز بجائزة لجنة التحكيم المسكونية وجائزة فيبريسي في مهرجان كان السينمائي عام 1991، وجائزة أفضل ممثلة لإيرين جاكوب. يتتبع الفيلم قصتين متوازيتين لامرأتين متطابقتين: واحدة تعيش في بولندا والأخرى في فرنسا، وبرغم عدم معرفتهن ببعض فإن حياتهن مرتبطتين بشكل وثيق.

إضافة إلى ذلك، سيعرض المهرجان ثلاثية الألوان (1993، 1994)، وهو عنوان جماعي لثلاثة أفلام تحمل أسماء "أزرق" و"أبيض" و"أحمر" وهي ألوان العلم الفرنسي.
يذكر أن الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائي من المقرر أن تتم خلال الفترة من 14 أكتوبر الجاري إلى يوم 22 أكتوبر ومن المقرر أن يتم تكريم الفنان احمد السقا والمخرج الفلسطيني محمد بكري .

كريستوف كيشلوفسكي المخرج البولندي كريستوف كيشلوفسكي مهرجان الجونة السينمائي الدورة الخامسة من مهرجان الجونة أمير رمسيس

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