الجيش الجزائري ينفي مطاردة غواصة أجنبية قبالة المياه الإقليمية لبلاده

نفت وزارة الدفاع الوطني الجزائرية، اليوم السبت، رصد ومطاردة غواصة أجنبية كانت متواجدة قبالة المياه الإقليمية للجزائر.

وأعلنت الدفاع الجزائرية في بيان مساء اليوم، أن بعض المواقع الإلكترونية والصحافة الوطنية تداولت خبراً مفاده أن غواصات تابعة لقوات الجيش البحرية رصدت وطاردت غواصة أجنبية كانت متواجدة قبالة المياه الإقليمية الجزائرية تزامنا مع تنفيذ تمرين بحري "الردع 2021"، يومي 29 و30 سبتمبر الماضي على مستوى مضلع الرمي البحري التابع للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية.

ونفت وزارة الدفاع الوطني بشكل قطعي، مؤكدا أن التمرين البحري الذي تم تنفيذه بنجاح كبير من طرف طاقم الغواصة “جرجرة”، لم يسجل خلاله أي حادث يذكر، بما في ذلك الحادثة التي تطرقت إليها الوسائل الإعلامية.