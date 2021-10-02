السبت 02 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية: تطوير منظومة القضاء ساهم في تحقيق العدالة بين النساء والرجال

النائبة رقية الهلالي
النائبة رقية الهلالي

هنأت النائبة رقية الهلالي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقضاة مصر الأجلاء، بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري اليوم السبت، قائلة إن حضور الرئيس وتكريمه لأسر شهداء الواجب من رجال القضاء المصري الذين نالوا شرف الشهادة في العمليات الإرهابية تقديراً لدور ومكانة قضاة مصر الأجلاء لما يقومون به من دور عظيم تجاه الوطن.

وأضافت الهلالي في بيانه اليوم، أنه لأول مرة في تاريخ مصر نحتفل بيوم القضاء العريق الذي يواكب بداية العام القضائي، والتحاق المرأة للعمل بالنيابة العامة ومجلس الدولة لتكتمل حقوقها الدستورية في هذا المجال، مؤكدة أن مؤسسة القضاء هي إحدى السلطات الرئيسية للدولة ولها مكانتها الكبيرة في نفس كل مصري ومصرية بما تحققه من عدالة تنشر بها السلامة المجتمعية والطمأنينة التي يأنس بها كل مواطن.

وأشارت إلى أن تطوير المنظومة القضائية ساهم فى تحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة فى تولى الوظائف القضائية فى جميع الجهات والهيئات القضائية وتحقيق المساواة وتأسيسًا على هذا الدور المهم كانت التوجيهات للحكومة بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء وتحقيق العدالة الناجزة وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين.

واختتم النائبة رقية الهلالي قائلة: "كل الدعم والتقدير والاحترام للقضاء المصري، وكل عام وأنتم طيبين، ودائما القضاء في مصر شامخ، وقادر على تحقيق العدالة الناجزة بين الناس".

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر عدة قرارات في اجتماعه برؤساء الهيئات القضائية في يونيو الماضي بشأن القضاة، أبرزها اعتبار الأول من أكتوبر يومًا للقضاء المصري، وبدء عمل العنصر النسائي في مجلس الدولة والنيابة العامة اعتبارًا من 1-10-2021.

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القضاء وثورة 30 يونيو

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