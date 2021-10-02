السبت 02 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

7 ملايين جنيه إيرادات «ديارنا».. أبرز انشطة «التضامن» اليوم

نيفين القباج وزيرة
نيفين القباج وزيرة التضامن

أجرت وزارة التضامن عددًا من الأنشطة على مدار الـ24 ساعة الماضية نستعرضها في التقرير التالي:-

إطلاق المرحلة الثانية من كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة غدا

تشهد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، غدا، فعالية إطلاق منظومة المرحلة الثانية لكارت الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة.

 «التضامن»: 400 جنيه لـ 70 ألف أسرة مرفوضة من «تكافل وكرامة»

قالت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، إن الوزارة زادت 77.600 أسرة تقريبًا من المرفوضين من برنامج «تكافل وكرامة» الأكثر عرضة للوقوع تحت خط الفقر بتحويلات بقيمة 400 جنيه، وتم تغطية 40.000 أسرة بها نساء حوامل ومرضعات مع أطفال دون سن الثانية بتحويلات شهرية قدرها 200 جنيه / طفل بحد أقصى طفلين لكل أسرة، وتم توفير تحويلات نقدية مؤقتة لـ1.3 مليون منزل من العاملين في القطاعين غير الرسمي وغير الرسمي بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الشريكة.

 بـ1.7 مليار جنيه.. «التضامن» تكشف تفاصيل تدخلاتها خلال أزمة كورونا
قالت الدكتورة ميرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، إن الوزارة قامت بالعديد من التدخلات لمواجهة أزمة كورونا، ومنها إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل جهود الوزارة والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتسجيل بيانات المستفيدين من هذه الجهود لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، لتكون أول مرة تجتمع الوزارة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية على قاعدة بيانات موحدة.

 تختتم فعالياته اليوم.. «التضامن»: 7 ملايين جنيه إيرادات معرض ديارنا
قال اللواء عادل البكساوي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتسويق والمعارض، إن إيرادات معرض «ديارنا بالسادس من أكتوبر» 7 ملايين جنيه، والتى من المقرر أن تنتهى فعالياته اليوم السبت.


 اليوم.. صرف معاشات أكتوبر وسط إجراءات احترازية

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، على استمرار صرف معاشات شهر أكتوبر اليوم السبت، وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، عبر منافذ الصرف الآلية المنتشرة على مستوى محافظات الجمهورية، حيث يصل عدد المستفيدين 10.5 مليون مستفيد ومستحق عنهم، فيما يصل عدد المؤمن عليهم أكثر من 13 مليون شخص.

 

وزيرة التضامن التضامن ذوي الإعاقة تكافل وكرامة المرحلة الثانية فيروس كورونا منظومة برنامج تكافل وكرامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

القضاء وثورة 30 يونيو

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