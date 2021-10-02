«تموين المنيا»: 5 سيارات متحركة لـ«عربيتي» لتوفير السلع

أكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، أنه يتم يوميا الدفع بـ5 سيارات متحركة لمشروع عربيتي لشباب الخريجين لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة 25 %.

وأوضح في تصريح لـ«الدستور» أن مشروع «عربيتي» يوفر 3 فرص عمل مباشرة لشباب الخريجين ويتم الدفع بهذه السيارات وفق لخطة يومية في المناطق الأكثر احتياجا.

وأضاف أن هذه السيارات المتحركة الخاصة بشباب الخريجين لمشروع «عربيتي» تتسلم السلع الأساسية والاستراتيجية والغذائية من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مخفضة وبأسعار تنافسية، حيث أنه يتم طرح كيلو السكر بـ8 جنيهات والزيت بسعر 17 جنيها و21 جنيه حسب الأوزان والعبوات والأرز بـ8 جنيهات وطرح 3 أكياس مكرونة بـ10 جنيهات فضلا عن طرح الصلصة والأجبان والمعلبات بأسعار مخفضة.