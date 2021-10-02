السبت 02 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«تموين المنيا»: 5 سيارات متحركة لـ«عربيتي» لتوفير السلع

محمود يوسف
محمود يوسف

أكد الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمنيا، أنه يتم يوميا الدفع بـ5 سيارات متحركة لمشروع عربيتي لشباب الخريجين لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة بنسبة 25 %.

وأوضح في تصريح لـ«الدستور» أن مشروع «عربيتي» يوفر 3 فرص عمل مباشرة لشباب الخريجين ويتم الدفع بهذه السيارات وفق لخطة يومية في المناطق الأكثر احتياجا.

وأضاف أن هذه السيارات المتحركة الخاصة بشباب الخريجين لمشروع «عربيتي» تتسلم السلع الأساسية والاستراتيجية والغذائية من خلال الشركة العامة لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية بأسعار مخفضة وبأسعار تنافسية، حيث أنه يتم طرح كيلو السكر بـ8 جنيهات والزيت بسعر 17 جنيها و21 جنيه حسب الأوزان والعبوات والأرز بـ8 جنيهات وطرح 3 أكياس مكرونة بـ10 جنيهات فضلا عن طرح الصلصة والأجبان والمعلبات بأسعار مخفضة.

المنيا وزارة التموين سيارات مشروعات استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات الصغيرة مشروع جمعيتي وكيل وزارة التموين توفير السلع الغذائية أسعار مخفضة جهاز المشروعات الصغيرة المناطق الأكثر احتياجا الخدمات التموينية مديرية التموين العامة لتجارة الجملة محمود يوسف الدكتور محمود يوسف

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