الأحد 03 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

هل يُمكن للصيام المتقطع أن يقلل من خطر الإصابة بالسكري والقلب؟

خطر الإصابة بالسكري
خطر الإصابة بالسكري والقلب

يعتبر الحصول على جسم رشيق ووزن مثالي، من الأمور التي تشغل بال الكثيرين، الأمر الذي يؤدي إلى اتباع الكثير من أنظمة "الدايت" والتي أشهرها الصيام المتقطع.

أشار عدد من الباحثون، بمعهد الدراسات البيولوجية في كاليفورنيا، إلى أن نظام الصيام المتقطع، قد يساعد في منع وإدارة الأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب، وفقًا لمؤلفي الدراسة الجديدة التي نشرت بمجلة الغدد الصماء.

يجب على الأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن والعيش بأسلوب حياة أكثر صحة أن ينتبهوا أكثر عندما يأكلون، فالصيام المتقطع هو استراتيجية غذائية سهلة المتابعة وفعالة في إنقاص الوزن، وفقًا لما ذكره موقع " medicine net" الطبي.

الصيام المتقطع وعلاقتة في الحماية من خطر الإصابة بالأمراض

أضاف الباحثون أن الصيام المتقطع  يمكن أن يحسّن النوم، وكذلك الحد من مخاطر السمنة والسكري وأمراض القلب، فالصيام المتقطع هو اتجاه غذائي شائع يستخدم لفقدان الوزن وتحسين الصحة وتبسيط أنماط الحياة.

في بحثهم، نظر الباحثون في العلم وراء الأكل المقيّد بالوقت وراجعوا الدراسات السابقة حيث وجدت الأبحاث أنه عندما يقتصر تناول الطعام على أقل من 12 ساعة في اليوم، يتحسن النوم ونوعية الحياة، وفي الوقت نفسه الحد من المخاطر المرتبطة بأمراض القلب والكبد.

هل يمكن للصيام المتقطع أن يقلل من خطر الإصابة بالسكري؟

أظهرت الأبحاث الحديثة أن الجينات والهرمونات والتمثيل الغذائي ترتفع وتنخفض في أوقات مختلفة من اليوم، حيث يمكن أن يؤدي التوافق عند تناول الطعام مع ساعة الجسم الداخلية إلى تحسين الصحة وتقليل مخاطر الأمراض المزمنة والتي اشهرها مرض السكري.

أشار الباحثون إلى أن تناول الطعام في أوقات عشوائية يقطع تزامن برنامج الجسم الداخلي ويجعل الجسم عرضة للإصابة بالأمراض.

والصيام المتقطع هو أسلوب حياة يمكن لأي شخص أن يتبعه، كما يمكن أن يساعد في القضاء على الفوارق الصحية ويتيح للجميع أن يعيشوا بحياة صحية ومرضية.

الأمراض المزمنة السكري نظام الصيام المتقطع فقدان الوزن الصيام المتقطع

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وائل لطفي

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