السبت 02 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم العالي»: استمرار فتح باب التسجيل للالتحاق بالجامعات الأهلية

تنسيق
تنسيق

يعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات المصرية الأهلية (جامعة الملك سلمان الدولية، جامعة الجلالة، جامعة العلمين الدولية، جامعة المنصورة الجديدة) استمرار فتح باب التسجيل لجميع طلاب الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة، حتى يوم الخميس 7 أكتوبر 2021 لمن لم يسبق له التقدم للجامعات الأهلية على موقع التنسيق الإلكترونى
https://admission.egypt-hub.edu.eg/ لإتاحة الفرصة الكاملة لأبنائنا الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية والشهادة الثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة العربية والأجنبية للعامين الحالي والسابق للتقديم الإلكتروني.

كما يتيح موقع التنسيق الإلكتروني للجامعات الأهلية الفرصة لتعديل الرغبات، للطلاب الذين استنفذوا رغباتهم ولم يتم ترشيحهم في المراحل السابقة.

وستعقد اختبارات القبول الإلكترونية في جولتها الأخيرة في بداية الأسبوع المقبل.

وستستكمل عمليات التنسيق والترشيح بشكل نهائي عقب انتهاء جولة اختبارات القبول الإلكترونية الأخيرة مباشرة.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

القضاء وثورة 30 يونيو

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