السبت 02 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التضامن» توضح إجراءات صرف المعاشات

ميرفت صابرين
ميرفت صابرين

قالت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، إن الوزارة اتخذت إجراءات احترازية متعددة لتأمين صرف المعاشات والتأمين الاجتماعية الشهرية أثناء انتشار جائحة كوفيد -19، والاستفادة من قنوات الصرف المتنوعة لمنع اكتظاظ المنافذ 4.350 منفذًا، وتم تقسيم المستفيدين إلى فئات حسب قيمة المعاش، وتقديم تيسيرات تأجيل دفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية بالقطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وذلك لإجمالي عشرة قطاعات تعثرت جراء تداعيات فيروس كورونا، بالإضافة إلى صرف المعاش المستحق عن الفترة (أبريل – يونيو 2020) دون الحاجة إلى تنشيط بطاقة الصرف من المنافذ.

وأكدت مساعد وزيرة التضامن أنه تم التنسيق مع البنك الأهلي المصري لتوفير سيارات ATM متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات لصرف معاشاتهم و تخفيض الأعداد الوافدة إلى منافذ الصرف والبريد، إلى جانب التغذية الفورية والمستمرة لماكينات الصراف الآلي لبنك ناصر وإجراء الصيانة الدورية لها وإلغاء كافة الرسوم علي السحب من الماكينات وكذلك خدمة الصرف بالتليفون المحمول، وتم تخصيص عدد 2000 منفذ من منافذ شركة فورى بالإضافة إلى فروع فورى بلس لصرف مستحقات عملاء بنك ناصر الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الوزارة سهلت سداد القروض للمتعثرين، حيث قامت وزارة التضامن بسداد أقساط متأخرة لعدد 1.460 سيدة مديونة بمبلغ 5.5 مليون جنيه، وتأخير سداد الأقساط لمدة 6 أشهر في بنك ناصر الاجتماعي.

وزيرة التضامن المعاشات التأمينات فيروس كورونا وزارة التضامن بنك ناصر الاجتماعي التأمينات الاجتماعية التأمين الاجتماعي

رئيس التحرير

وائل لطفي

القضاء وثورة 30 يونيو

الأكثر قراءة

قرار مفاجئ من «الشباب والرياضة» بشأن انتخابات الزمالك

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

حريق هائل في مول ملابس شهير بدمنهور

موعد إجازة المولد النبوي الشريف والإجازات المتبقية في 2021

أول رد من الزمالك على قرار بطلان الدعوة للانتخابات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجدة الجندى

صباحات خريفية

عبدالوهاب داود

فى حضرة الست.. «أم كلثوم» بها تأتنس القلوب

ماجد حبته

يوم القضاء.. قاضياته.. وقضاته

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

تضم مصر والأردن.. مجموعة ميونخ تسعى لاستئناف محادثات السلام بشأن فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطينيين تسللا من قطاع غزة

إدارة سجون الاحتلال توزع الأسرى الفارين في 5 سجون مختلفة