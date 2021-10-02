«التضامن» توضح إجراءات صرف المعاشات

قالت الدكتورة ميرفت صابرين مساعد وزيرة التضامن لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي، إن الوزارة اتخذت إجراءات احترازية متعددة لتأمين صرف المعاشات والتأمين الاجتماعية الشهرية أثناء انتشار جائحة كوفيد -19، والاستفادة من قنوات الصرف المتنوعة لمنع اكتظاظ المنافذ 4.350 منفذًا، وتم تقسيم المستفيدين إلى فئات حسب قيمة المعاش، وتقديم تيسيرات تأجيل دفع اشتراكات التأمينات الاجتماعية بالقطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، وذلك لإجمالي عشرة قطاعات تعثرت جراء تداعيات فيروس كورونا، بالإضافة إلى صرف المعاش المستحق عن الفترة (أبريل – يونيو 2020) دون الحاجة إلى تنشيط بطاقة الصرف من المنافذ.

وأكدت مساعد وزيرة التضامن أنه تم التنسيق مع البنك الأهلي المصري لتوفير سيارات ATM متنقلة للتيسير على أصحاب المعاشات لصرف معاشاتهم و تخفيض الأعداد الوافدة إلى منافذ الصرف والبريد، إلى جانب التغذية الفورية والمستمرة لماكينات الصراف الآلي لبنك ناصر وإجراء الصيانة الدورية لها وإلغاء كافة الرسوم علي السحب من الماكينات وكذلك خدمة الصرف بالتليفون المحمول، وتم تخصيص عدد 2000 منفذ من منافذ شركة فورى بالإضافة إلى فروع فورى بلس لصرف مستحقات عملاء بنك ناصر الاجتماعي.

وأشارت إلى أن الوزارة سهلت سداد القروض للمتعثرين، حيث قامت وزارة التضامن بسداد أقساط متأخرة لعدد 1.460 سيدة مديونة بمبلغ 5.5 مليون جنيه، وتأخير سداد الأقساط لمدة 6 أشهر في بنك ناصر الاجتماعي.