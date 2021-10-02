رئيس المحطات المائية: 23 شركة تقدمت لمناقصة إعادة تأهيل محطة كهرباء السد العالي

أعلن المهندس هشام كمال رئيس شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، عدد الشركات المتقدمة لمناقصة توريد محولات الكهرباء بمحطات السد العالي وخزان أسوان 1 وخزان أسوان 2 في مشروع إعادة تأهيل محطات الطاقة الكهرومائية.

وقال «كمال» في تصريح لـ«الدستور» إن 23 شركة تقدمت حتى الآن أبرزها (السويدي اليكتريك، وabb ، وسيمنس الألمانية، وأوراسكوم، وتويوتا تويوتا تسوشو كوربوريشن اليابانية، وبعض الشركات المجرية والصينية).

وأشار رئيس شركة المحطات المائية إلى أن الموعد النهائي لتلقي مظروفات الشركات المشاركة 6/10/2021 ولن يتم التمديد مرة أخرى، وستفتح اللجنة المشرفة على المناقصة المظاريف الفنية في نفس اليوم بعد انتهاء موعد التقديم، على أن يُحدد موعد أخر لفتح المظاريف المالية.

وأضاف أن التكلفة المبدئية لعملية التأهيل 26 مليون يورو، ترتفع مع انتهاء الأعمال إلى 41 مليون يورو، وأن بنك التعمير الألماني «kfw» هو الممول للمشروع وفق اتفاقية تم توقيعها بين مصر وألمانيا.

وأوضح أن عدد المحولات التي ستُورد 21 مقسمة إلى 12 لمحطة كهرباء السد العالي، بالإضافة إلى محول احتياطي، و5 لمحطة توليد خزان أسوان 1، ومحولين لمحطة خزان أسوان 2.

وأشار إلى أن المحولات الموجودة بمحطات السد العالي قديمة وكان يتم إجراء صيانة وتركيب قطع غيار لها باستمرار، وهو ما ساعد على استمرارها في الخدمة طوال الفترة الماضية.