السبت 02 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

قرار مفاجئ من «الشباب والرياضة» بشأن انتخابات الزمالك

الزمالك
الزمالك

أخطرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، نادي الزمالك في خطاب رسمي يتضمن بطلان الإعلان للجمعية العمومية، والذي تم نشره في إحدى الصحف القومية "جريدة الأهرام يوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر الجاري"، وذلك عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية ولمدة 7 أيام تمهيدًا لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد إعمالًا لأحكام قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

يأتي ذلك، نظرًا لما تلاحظ للجنة المشكلة من قبل مديرية الشباب والرياضة بالجيزة من وجود مخالفات بالعضويات فب النادي، كما تلاحظ أيضًا وجود أخطاء كثيرة والعديد من الشكاوي بشأن العضويات والتي يتعين حسمها قبل اتخاذ إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية للنادي وذلك حتي يتمكن الأعضاء ممن لهم حق الترشح لانتخابات مجلس الإدارة المزمع إجراؤها وحضور الجمعية العمومية للنادي.

وعليه رأت الجهة الإدارية بطلان إعلان دعوة انعقاد الجمعية العمومية لنادي الزمالك، علي أن يتم إعادة الإعلان في المواعيد المقررة قانونًا وطبقًا للائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك، فور انتهاء اللجنة المشكلة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة لتنقية العضويات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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