 إيداع المتهمة بحرق جارها فى الجيزة مستشفى أمراض نفسية

أصدرت، اليوم السبت، النيابة العامة أمرًا بإيداع ربة المنزل المتهمة بإشعال النيران بجارها أمام إحدى العقارات المتواجدة بشارع عمار بن ياسر بمنطقة منشية البكاري بدائرة قسم شرطة الأهرام، أحد مستشفيات الأمراض النفسية، ووضعها تحت المراقبة وإعداد تقرير بحالتها الصحية والنفسية.

كما أمرت باستدعاء أسرتها لسؤالهم حول تفاصيل الحادث، وكذلك أسرة المتوفى لمعرفة الأسباب الرئيسية وراء ارتكابها الحادث، خاصة بعدما تبين أنها مصابة بحالة نفسية.

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بالجيزة، عن أن رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام، قد تلقي إشارة من غرفة عمليات النجدة تؤكد ورود بلاغ من أهالي شارع عمار بن ياسر بمنطقة منشية البكاري بدائرة القسم يفيد بقيام ربة منزل بإشعال النيران بأحد الأشخاص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين قيام ربة منزل بسكب مادة مشتعلة بنزين على جارها المدعو "أحمد إ" يعمل نجار مما تسبب في إصابته بحروق تصل لـ70% وتم نقله إلى المستشفى بمساعدة الأهالي، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته وتم ضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان القسم. وأضافت التحقيقات أنه تم عمل التحريات الأولية التي تبين من خلالها أن المتهمة تعاني من اهتزاز نفسي وكذا وجود خلافات سابقة بين المتهمة وشقيقة المجني عليه، الأمر الذي قد يكون دفعها لارتكاب الحادث من أجل الانتقام، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة بالجيزة، عن أن رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام، قد تلقى إشارة من غرفة عمليات النجدة تؤكد بورود بلاغ من أهالي شارع عمار بن ياسر بمنطقة منشية البكاري بدائرة القسم يفيد بقيام ربة منزل بإشعال النيران بأحد الأشخاص، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص تبين قيام ربة منزل بسكب مادة مشتعلة بنزين على جارها المدعو "أحمد إ" يعمل نجارا، مما تسبب في إصابته بحروق تصل لـ70% وتم نقله إلى المستشفى بمساعدة الأهالي، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته وتم ضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان القسم.

وبعمل التحريات تبين أن المتهمة تعاني من اهتزاز نفسي وكذا وجود خلافات سابقة بين المتهمة وشقيقة المجني عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.