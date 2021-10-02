أبرز الخدمات المتاحة للمواطنين بمشروع عدالة مصر الرقمية (انفوجراف)

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، احتفالية يوم القضاء المصري، في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وهنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي كل عضو في الجهات والهيئات القضائية المرموقة في يوم القضاء المصري.

كما وجه الرئيس السيسي الحكومة بتوفير المخصصات اللازمة لتطوير منظومة القضاء، وفي هذه السطور نرصد أبرز مشروعات «عدالة مصر الرقمية» التي تنفذها وزارة الاتصالات بالتعاون مع وزارة العدل للارتقاء بالمنظومة القضائية.

- ميكنة عملية التقاضي في محاكم الجنح وإقامة الدعوى عن بعد "مشروع إنفاذ القانون" واتاحة تسجيل المحامين الكترونيا.

- خدمة التقاضي عن بعد في المحاكم المدنية والاقتصادية مما يتيح تحويل إجراءات اقامة الدعوى ومباشرتها اون لاين.

- نظام إدارة المحاكم الإلكتروني جري تطبيقه في 136 محكمة ويتيح إيداع صحف الدعاوى بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة والمحاكم الاقتصادية.

- خدمة الأرشيف الإلكتروني بغرض حفظ ملفات القضايا الورقية إلكترونيًا وحفظ الوثائق من التلف والعبث والحد من الفساد الإداري وتم حفظ 150 ألف قضية بواقع 10 ملايين ورقة.

- تجديد الحبس الاحتياطي عن بعد عبر شبكات تليفزيونية مغلقة بين المحاكم والسجون مما يسمح بنظر المحاكم تجديد حبس المتهمين المحبوسين احتياطيًا عبر فيديو كنفرانس مربوط بقاعات مخصصة بالسجون العمومية والمركزية.

- إطلاق تطبيق علي الموبايل "أرغب فى عمل توكيل"، يتيح خدمات للمواطنين وتحديد مدى كثافة مكاتب الشهر العقاري والتوثيق وحجز موعد لتوجه الى إحدى المكاتب لإنهاء معاملة وتحديد المستندات المطلوبة ورسوم الخدمة.

- الإصدارات المؤمنة للوثائق ودور المحاكم وتطوير ورقمنة كل المحررات الصادرة من المحاكم ومصلحة الشهر العقاري وشهادات الزواج والطلاق.

- منظومة السجل العينى الإلكتروني من ربط قواعد البيانات العقارية بخرائط جغرافية وعمل رقم قومى لكل عقار في مصر.

- خدمات الشهر العقارى والتوثيق أونلاين باستحداث نظام مميكن عبر منصة مصر الرقمية تسمح للمواطنين بإجراء معاملات بمكاتب الشهر العقارى والتوثيق وسداد الرسوم إلكترونيًا.