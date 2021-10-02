السبت 02 أكتوبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية فرنسا يجرى محادثات مع بلينكن الثلاثاء

جان إيف لودريان
جان إيف لودريان

يعتزم وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إجراء محادثات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في باريس الثلاثاء المقبل، في محاولة لتحسين العلاقات عقب الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين البلدين، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير ليجيندر، في بيان: إن الوزيرين سيعقدان محادثات متعمقة "من أجل تحديد الخطوات التي يمكن أن تسمح باستعادة الثقة بين بلدينا"، والتقى الوزيران مؤخرًا في نيويورك.

وأضافت ليجيندر: "كما قال الوزير في نيويورك، فإن الخروج من هذه الأزمة سيستغرق وقتًا وسيتطلب أفعالًا". 

ويزور بلينكن باريس الأسبوع الجاري لعقد اجتماعات في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وتحاول الولايات المتحدة إصلاح العلاقات مع فرنسا بعد الإعلان عن التحالف الدفاعي، المعروف باسم "أوكوس"، مما أدى إلى إلغاء أستراليا لصفقة غواصات بقيمة 65 مليار دولار مع فرنسا.

جدير بالذكر، كشفت فرنسا أن أستراليا أرسلت قبل ساعات من الإعلان عن اتفاقية AUKUS، رسالة تؤكد فيها "رضاها التام" عن صفقة الغواصات، فيما قالت أستراليا إن الرسالة تضمنت إخطارًا بالانسحاب من الاتفاق.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الفرنسية، إيرفيه غرانجان، للتليفزيون الفرنسي: في نفس اليوم الذي أعلن فيه الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون عن صفقة الغواصات بينهما، تلقت وزارة الدفاع والمجموعة البحرية الفرنسية "نافال" خطابًا يحمل ختمًا من البحرية الأسترالية.

وأشار إلى أن الخطاب جاء من وزارة الدفاع الأسترالية ومسئول عسكري كبير يشرف على المشروع، قال فيه لفرنسا إنه “ألقى نظرة فاحصة على التقدم في العقد بما يتماشى مع بنوده”، مؤكدًا أن أستراليا راضية عن أداء الغواصة الفرنسية الممتاز، مما يعني بوضوح أننا سننتقل إلى المرحلة التالية من العقد.

وأضاف: "الإعلان في نفس الليلة عن صفقة بين الولايات المتحدة وأستراليا أظهر عدم الاستعداد لإتمام الصفقة"، مشيرًا إلى احتمال أن "يكون قرار الانسحاب قد اتُخذ داخل دائرة صغيرة".

هذا ونفى متحدث باسم وزارة الدفاع الأسترالية ما ورد في حديث المسئول الفرنسي، وقال إن الرسالة التي أرسلت في اليوم السابق للإعلان عن اتفاقية AUKUS "لم تتضمن أي التزام جديد".

وأضاف: الرسالة المؤرخة في 15 سبتمبر، أبلغ بموجبها شركة "نافال" الانسحاب الرسمي من مراجعة بدأت في يناير. 

كما تضمن العقد المبرم بين أستراليا و"نافال" ترتيبات تقاعدية يمكن لأستراليا أن تخرج بموجبها من الاتفاق.

وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنتوني بلينكن باريس آن كلير ليجيندر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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