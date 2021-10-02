السبت 02 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس الجزائر يجتمع غدا بالحكومة لبحث مشروع قانون المالية لعام 2022

تبون
تبون

يترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، غدا الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء لمناقشة مشروع قانون المالية لعام 2022.
وأوضحت الرئاسة الجزائرية - في بيان اليوم السبت - أن رئيس الجمهورية الجزائرية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، سيعقد غدا الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء يخصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، ودراسة عروض تتعلق بالبرنامج التكميلي للتنمية لولاية خنشلة (شمال شرقي الجزائر).
كما سيناقش الاجتماع ، بحسب بيان الرئاسة الجزائرية، التدابير العاجلة لإنعاش النشاط المنجمي، وكذلك الصيد البحري.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

موعد إعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

مائل للحرارة نهارًا وللبرودة ليلًا.. تفاصيل طقس 72 ساعة المقبلة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف والإجازات المتبقية في 2021

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

«التضامن» تكشف حقيقة غلق الحضانات تزامنا مع الموجة الرابعة لكورونا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

ماجد حبته

قائد صوفيا.. يقود إيرينى!

مدحت بشاى

إدارة جديدة لوطن يعيش المستقبل

محمد عبدالعزيز

علّموهم كيف جاء النصر

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

تضم مصر والأردن.. مجموعة ميونخ تسعى لاستئناف محادثات السلام بشأن فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطينيين تسللا من قطاع غزة

إدارة سجون الاحتلال توزع الأسرى الفارين في 5 سجون مختلفة