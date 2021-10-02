رئيس الجزائر يجتمع غدا بالحكومة لبحث مشروع قانون المالية لعام 2022

يترأس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، غدا الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء لمناقشة مشروع قانون المالية لعام 2022.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية - في بيان اليوم السبت - أن رئيس الجمهورية الجزائرية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، سيعقد غدا الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء يخصص لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022، ودراسة عروض تتعلق بالبرنامج التكميلي للتنمية لولاية خنشلة (شمال شرقي الجزائر).

كما سيناقش الاجتماع ، بحسب بيان الرئاسة الجزائرية، التدابير العاجلة لإنعاش النشاط المنجمي، وكذلك الصيد البحري.