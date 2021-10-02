السبت 02 أكتوبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد نجاح «عقبال عوضك».. مي كساب تستعد لخوض سباق رمضان 2022

مي كساب
مي كساب

تستعد الفنانة مي كساب، لخوض المنافسة الرمضانية المقبلة لعام 2022 بعد نجاحها الكبير بخوضها بطولة حكاية “عقبال عوضك” الذي عرض مؤخرًا ضمن حكايات مسلسل “زي القمر” وأثارت ضجة كبيرة بشخصيتها ضمن المسلسل.

وتخوض مي بطولة مسلسل مكون من 15 حلقة ينتمى لنوعية الدراما  الاجتماعية الكوميدية، وتعكف خلال الفترة الحالية على التحضيرات اللازمة واختيار الابطال المشاركين بالعمل بمشاركة الجهة المنتجة للاستقرار على موعد التصوير ووضع الخطة الزمانية والمكانية.

يذكر أن حدوتة “عقبال عوضك” ضمن مسلسل “زى القمر” للمنتجة مها سليم وسينرجى، وهى من بطولة مى كساب، هالة فاخر، أحمد جمال سعيد، محمد جمعة، وعدد كبير من الشباب

وتناقش حكاية عقبال عوضك قضية العنوسة من خلال فتاة تدعي شادية تقوم بأداء دورها الفنانة مى كساب والتي تتعرض لعديد من المضايقات بسبب العنوسة، وتقوم الفنانة بدور خلال أحداث الحكاية بتقديم اغنية "بيفوت العمر " وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى وتوزيع نادر حمدي " .

ويعتبر مسلسل “زي القمر” عودة قوية للفنانة مي كساب بعد غيابها عن الدراما التلفزيونية لفترة وذلك بعد مشاركتها في مسلسل “اللعبة” الذي يعكف صناعه للتحضير الجزء الثالث منه.

جدير بالذكر أن آخر أعمال مي كساب، هو الجزء الثانى من مسلسل اللعبة الذي تدور أحداثه حول الصديقين مازو ووسيم اللذان يتحديان بعضهما منذ الصغر بطريقة كوميدية، وتقوم شبكة مجهولة بإرسال هواتف لهما من أجل تحد أكبر من أجل الوصول إلى جوائز مالية ضخمة.

والمسلسل من بطولة شيكو وهشام ماجد ومى كساب وسامى مغاورى ومحمد ثروت وعارفة عبد الرسول وعدد كبير من نجوم الكوميديا بالإضافة إلى ضيوف الشرف الذين يظهرون من حين لآخر بحلقات المسلسل الكوميدي ومن إخراج معتز التونى. 

تصوير فنان عدد دير ألم مالي دور فترة لشباب سليم منتج توزيع اختيار حلقة حمدي محمد جمعه هالة فاخر مي كساب رمضان 2022

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وائل لطفي

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