كنيسة الروم الملكيين تحتفل بعدة مناسبات على مدار اليوم

تحتفل كنيسة الروم الملكين بمصر، برئاسة الأنبا جورج بكر، اليوم، بحلول السبت التاسع عشر بعد العنصرة، والإنجيل الثاني بعد الصليب، بالإضافة إلى عيد تذكار القدّيسة الشهيدة يُستينة البتول وتذكار القدّيس الشهيد في رؤساء الكهنة كبريانوس.

وتقول الكنيسة إن كان كبريانوس وثنيًّا ساحرًا، وكان يحاول بشتى الوسائل استمالة البتول القديسة يُستينة. غير أنه تحت تأثير نعمة الله، وعى أخيرًا ضلاله وانتحل الإيمان بالمسيح، ونال العماد المقدّس على يد أسقف أنطاكية سوريا أنثيموس، وأحرق كتب السحر التي كانت لديه.

ثم انخرط في سلك الاكليروس ورُسم أسقفًا، ورقّى البتول يُستينة إلى رتبة العذارى المكرّسات لخدمة الله.

واستشهد الاثنان حول عام 304 في مدينة نيكوميذية بأمر الإمبراطور ديوكلسيانوس قيصر.

وتكتفي كنيسة الروم الملكين بمصر، اليوم السبت، في احتفالاتها بالقداس الإلهي الذي يُقرأ خلاله العديد من القراءات الكنسية مثل رسالة القدّيس بولس إلى أهل قورنتس، إنجيل القدّيس لوقا.