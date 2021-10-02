الجيش اليمنى يحرر مناطق واسعة شرق الحزم

حررت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة الشعبية مناطق واسعة شرق مدينة الحزم بمحافظة الجوف، عقب هجوم واسع من عدة محاور شنته اليوم السبت، وسط انهيار واسع وخسائر كبيرة في صفوف ميليشيا الحوثي الإيرانية.



وأوضح مصدر عسكري يمني- في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية- أن قوات الجيش في جبهة الدحيضة حرروا مواقع ومساحات واسعة باتجاه حويشان وشرق اللبنات خلال معارك حاسمة لا تزال مستمرة حتى الآن، مشيرًا إلى أن قوات الجيش شنت بالتزامن هجومًا كاسحًا جنوب الجوف تمكنوا خلاله من تحرير مناطق واسعة باتجاه البرش.



وأكد المصدر أن الجيش اليمني ألحق بالمليشيا الحوثية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، واستعادوا أسلحة خفيفة ومتوسطة، وكميات من الذخائر خلفتها عناصر الميليشيا ولاذت بالفرار، كما شنت قوات الجيش اليمني قصفًا مدفعيًا على مواقع الميليشيات في جبهة الكسارة غرب مأرب؛ مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات.