السبت 02 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الناتو والاتحاد الأوروبي يرحبان بتنفيذ إجراءات خفض التصعيد في كوسوفو

ينس ستولتنبرج
ينس ستولتنبرج

رحب الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، اليوم السبت، بالترتيبات الأخيرة بشأن خفض التصعيد في شمال كوسوفو بعد التوصل إلى اتفاق بين بلجراد وبريشتينا مؤخرا في حوار بلجراد - بريشتينا تحت رعاية الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لحلف الناتو ستولتنبرج والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحوار بلجراد - بريشتينا ميروسلاف لاجاك، حيث ناقش الجانبان عددا من القضايا الإقليمية الخاصة بمنطقة غرب البلقان في مقر الناتو ببروكسل.
وبحسب بيان لحلف الناتو، اليوم السبت، أشار الأمين العام للحلف إلى الدور الأساسي الذي تلعبه كوسوفو لضمان التنفيذ الفعال لهذه الترتيبات، مؤكدا التزام الناتو القوي باستقرار منطقة غرب البلقان حيث تم تفويض قوة كوسوفو بموجب قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1244 لعام 1999 لضمان بيئة آمنة ومأمونة وضمان حرية التنقل لجميع المجتمعات التي تعيش في كوسوفو.
وأشاد الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي بالتعاون بين الناتو والاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بكوسوفو باعتباره مثالا متميزا للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
ووفقا للبيان الناتو، ما زال الأمين العام للناتو على اتصال وثيق مع كل من الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي بشأن وقف التصعيد والتزم بلجراد وبريشتينا بضبط النفس واستئناف الحوار برعاية بروكسل.
ويدعم حلف الناتو بشدة الحوار الذي ييسره الاتحاد الأوروبي والجهود الأخرى الرامية إلى تطبيع العلاقات بين بلجراد وبريشتينا باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق اتفاق سياسي دائم واستقرار المنطقة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

موعد إعلان نتيجة تنسيق القبول بكليات جامعة الأزهر

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

مائل للحرارة نهارًا وللبرودة ليلًا.. تفاصيل طقس 72 ساعة المقبلة

موعد إجازة المولد النبوي الشريف والإجازات المتبقية في 2021

بعد حصوله على وسام الجمهورية.. محطات من حياة الشهيد عمر حماد

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

ماجد حبته

قائد صوفيا.. يقود إيرينى!

مدحت بشاى

إدارة جديدة لوطن يعيش المستقبل

محمد عبدالعزيز

علّموهم كيف جاء النصر

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

تضم مصر والأردن.. مجموعة ميونخ تسعى لاستئناف محادثات السلام بشأن فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطينيين تسللا من قطاع غزة

إدارة سجون الاحتلال توزع الأسرى الفارين في 5 سجون مختلفة