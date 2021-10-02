السبت 02 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

فساتين منقوشة بالأزهار للاستمتاع بها في الخريف (صور)

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

مع اقتراب فصل الخريف، حان الوقت لتجديد خزانة ملابسك، وعندما يتعلق الأمر بملابس الموسم الجديد، لا يوجد شيء أكثر تنوعًا من فستان زهري جميل إنه مثالي للانتقال من الصيف إلى الخريف.

ما يميز الفساتين الزهرية هو أنه بالإمكان ارتداءها بمفردها  مع زوج من الصنادل أو الأحذية المغلقة  إذا كان الجو دافئًا ، وبمجرد أن يصبح أكثر برودة ، يمكنك إضافة جزمة الكاحل الطويلة، ونعرض لك فيما يلي تشكيلة فساتين منقوشة بالأزهار للاستمتاع بها في الخريف وفقا لموقع PEOPLE .

الأخضر الأزهار مللي

يتميز هذا الفستان الرائع ذو الأزهار الخضراء بخصر مبطن وأساور للحصول على صورة ظلية جذابة، وبإمكانك ارتداءه على زوج من الصنادل.

فستان زهري-جزيرة-نهر

سيحب عشاق الياقة الكبيرة هذا الفستان الزهري .

جديد-نظرة-الدانتيل-الأزهار

هذا الفستان الأسود الأنيق المزين بالورود يتميز بحواف دانتيل جميلة وأزرار أمامية أنيقة.

جى-فستان-زهري

 

هذا الفستان ذو الياقة العالية والأكمام القصيرة المنتفخة رائع لإرتدائه في الخريف.

رمادي - الأزهار - فستان - النهر - الجزيرة

هذا الفستان الأسود سيعجب المعجبات بتصميمات الأزهار.

الخريف-الأزهار-اللباس MS

ارتدي هذا الفستان الخريفي مع سترة مصممة ملائمة وسيبدو رائعا.

صفارات-فستان زهري

هذا الثوب الحريري المزين بالزهور مميز للذهاب إلي حفلات الزفاف.

 

فستان بنفسجي fc

ثوب خريفي أخر زهري من French Connection سيلائمك.

- قصص أخرى - الأزهار

يتميز هذا الثوب بأكمامه المنتفخة وفتحة في الخلف.

مقرف غال

هذا النمط القصير الجميل المصنوع  من الشيفون يمنحك إطلالة رائعة في الخريف.

مانجو - أسود - أبيض - زهري

وهذا ثوب كلاسيكي  أخر  أنيق بتصميم الأزهار أحادي اللون.

 

فستان وردي

ويمكن إقران هذا الفستان بنقش من  الزهور مع كل شيء من الأحذية الرياضية البيضاء إلى الجوارب وأحذية الكاحل.

فستان زهري-أخضر-كارين-ميلن

سبق وإرتدت كيت ميدلتون مشابه لهذا الفستان الملفوف بنقشة الزهور وسيبدو رائعا مع حذاء  يصل إلى الركبة.

 

اسوس الاحمر ديتسي

 

فستان  أخر أحمر بطبعة الأزهار.

المرحلة الثامنة فستان الأزهار

 

فيتان ملئ بالألوات  بأكمامه المنتفخة وحوافه على طول خط العنق والأساور.

فستان أحمر للأبد جديد

يشعرك هذا الثوب بأكمامه الرائعة بأجواء السبعينيات.

أوليفر بوناس فستان زهري

نسقي هذا الفستان الملفوف بالزهور مع سترة جلدية وجوارب طويلة وأحذية طويلة عندما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض.

فستان زهري ثواب زهرية فساتين الخريف فستان مطبوع بالزهور فستان ملفوف فساتين منقوشة موضة الخريف

رئيس التحرير

وائل لطفي

القضاء وثورة 30 يونيو

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