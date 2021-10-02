فساتين منقوشة بالأزهار للاستمتاع بها في الخريف (صور)

مع اقتراب فصل الخريف، حان الوقت لتجديد خزانة ملابسك، وعندما يتعلق الأمر بملابس الموسم الجديد، لا يوجد شيء أكثر تنوعًا من فستان زهري جميل إنه مثالي للانتقال من الصيف إلى الخريف.

ما يميز الفساتين الزهرية هو أنه بالإمكان ارتداءها بمفردها مع زوج من الصنادل أو الأحذية المغلقة إذا كان الجو دافئًا ، وبمجرد أن يصبح أكثر برودة ، يمكنك إضافة جزمة الكاحل الطويلة، ونعرض لك فيما يلي تشكيلة فساتين منقوشة بالأزهار للاستمتاع بها في الخريف وفقا لموقع PEOPLE .

يتميز هذا الفستان الرائع ذو الأزهار الخضراء بخصر مبطن وأساور للحصول على صورة ظلية جذابة، وبإمكانك ارتداءه على زوج من الصنادل.

سيحب عشاق الياقة الكبيرة هذا الفستان الزهري .

هذا الفستان الأسود الأنيق المزين بالورود يتميز بحواف دانتيل جميلة وأزرار أمامية أنيقة.

هذا الفستان ذو الياقة العالية والأكمام القصيرة المنتفخة رائع لإرتدائه في الخريف.

هذا الفستان الأسود سيعجب المعجبات بتصميمات الأزهار.

ارتدي هذا الفستان الخريفي مع سترة مصممة ملائمة وسيبدو رائعا.

هذا الثوب الحريري المزين بالزهور مميز للذهاب إلي حفلات الزفاف.

ثوب خريفي أخر زهري من French Connection سيلائمك.

يتميز هذا الثوب بأكمامه المنتفخة وفتحة في الخلف.

هذا النمط القصير الجميل المصنوع من الشيفون يمنحك إطلالة رائعة في الخريف.

وهذا ثوب كلاسيكي أخر أنيق بتصميم الأزهار أحادي اللون.

ويمكن إقران هذا الفستان بنقش من الزهور مع كل شيء من الأحذية الرياضية البيضاء إلى الجوارب وأحذية الكاحل.

سبق وإرتدت كيت ميدلتون مشابه لهذا الفستان الملفوف بنقشة الزهور وسيبدو رائعا مع حذاء يصل إلى الركبة.

فستان أخر أحمر بطبعة الأزهار.

فيتان ملئ بالألوات بأكمامه المنتفخة وحوافه على طول خط العنق والأساور.

يشعرك هذا الثوب بأكمامه الرائعة بأجواء السبعينيات.

نسقي هذا الفستان الملفوف بالزهور مع سترة جلدية وجوارب طويلة وأحذية طويلة عندما تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض.