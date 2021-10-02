بعد تكريم الرئيس السيسي.. أبرز المعلومات عن الشهيد مجدي مبروك

كرّم الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، عددا من قضاة مصر الأجلاء، خلال احتفالية يوم القضاء المصري، وقدّم وسامًا إلى الشهيد المستشار مجدي محمد رفيق مصطفى مبروك القاضي بمحكمة شمال سيناء الابتدائية، وتسلّمه المستشار شريف فاروق حامد، في يوم القضاة.

16 مايو 2015، استشهد مجدي مبروك، من مواليد محافظة الإسكندرية، عضو اليمين بدائرة جنح مستأنف العريش الذى استشهد اليوم فى حادث إرهابى بالعريش، هو من خريجين دفعة 2005 وأول تعين له كان فى نيابة العريش، وتدرج بالعريش حتى أصبح مدير لنيابة مرور العريش، وبعد تدرجه الطبيعى بالنيابة العامة عاد للعريش مرة ثانية عضو اليمين بدائرة جنح مستأنف العريش.

يجدر الإشارة إلى أن الشهداء الذين تم تكريمهم وحصلوا على وسام الجمهورية من الطبقة الثانية والثالثة هم: المستشار محمد مروان رئيس محكمة شمال سيناء، المستشار عبدالمنعم عثمان القاضي بمحكمة شمال سيناء، المستشار مجدي رفيق القاضي بمحكمة شمال سيناء.

وهم من قضاة محكمة شمال سيناء الابتدائية الذين تم اغتيالهم جميعًا ما عدا الآخير بطلقات بالرأس، حيث تم إطلاق النيران عليهم خلال خروج مأمورية أمنية حيث خرج القضاة من عملهم برفقة عدد من السيارات الأخرى وتأمينهم بدبابة ومدرعة عسكرية، تخلفت السيارة بسبب عطل فيها، فقام إرهابيون وأخرون بإطلاق الأعيرة النارية نتج عنه وفاة ثلاثة منهم وإصابة الرابع.

يأتي الاحتفال بعيد القضاء، بناءً على قرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية (مجلس القضاء الأعلى ـ مجلس الدولة ـ النيابة الإدارية ـ قضايا الدولة)، الذي جرى عقده يوم 2 يونيو 2021، بحضور وزير العدل، ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ورئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة استئناف القاهرة، والنائب العام، ورئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس هيئة النيابة الإدارية، ويقضي القرار باعتبار يوم الأول من أكتوبر من كل عام يومًا للقضاء المصري.