فلسطين تسجل 679 إصابة جديدة و12 وفاة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، عن تسجيل 679 إصابة جديدة و12 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الكيلة- في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين- أنه تم تسجيل 1773 حالة تعافٍ لتبلغ نسبة التعافي من الفيروس 93.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.7%، ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت إلى أن هناك 66 مصابًا في غرف العناية المركزة، بينهم 17 على أجهزة التنفس الصناعي، فيما يُعالج في مراكز وأقسام كورونا في مستشفيات الضفة 179 مصابًا.