محافظ الغربية ووزيرة التضامن يشاركان في مؤتمر «قدم صحيح» لدعم مرضى القدم السكري

شهد طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، مساء اليوم، توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسسة صناع الخير وعدد من شركات القطاع الخاص وذلك على هامش مؤتمر قدم صحيح والذي تنظمه المؤسسة تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء وذلك بحضور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والدكتور حسام عبد الغفار رئيس المجلس الأعلى لإدارة المستشفيات الجامعية السيد حسن بو هزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع ولفيف من القيادات وممثلي المجتمع المدني.

مؤتمر «قدم صحيح»

وفي كلمته وجه محافظ الغربية الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على دعمه لكافة المبادرات المجتمعية وعلى رأسها المبادرات الصحية التي تهتم بصحة أبناء الشعب المصري، كما وجه المحافظ الشكر لدولة رئيس مجلس الوزراء على رعايته للمؤتمر، كما وجه المحافظ الدعوة لوزيرة التضامن الاجتماعي بتنفيذ عدد من الفعاليات داخل محافظة الغربية.

كما وجه المحافظ الشكر لمؤسسة صناع الخير على إطلاق مثل هذه المبادرات، موجهاً الدعوة للمؤسسة بتنفيذ أولى فعاليات المبادرة داخل محافظة الغربية وخاصة داخل مركز زفتى والذي يشهد تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مؤكدًا على تقديم المحافظة بكافة أجهزتها التنفيذية لكافة أوجه الدعم لتنفيذ المبادرة على أكمل وجه.

مؤتمر «قدم صحيح»

ومن جانبها أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بجهود المؤسسة، والتي استطاعت خلال فترة وجيزة اثبات وجودها من خلال تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات وخاصة في القطاع الصحي، كما طالبت الوزيرة المؤسسة بتنفيذ برامج ومبادرات تهتم بصحة أطفالنا كونهم سلاح المستقبل وأمل وطننا الغالي، كما وجهت الوزيرة الشكر للقطاع الخاص على دعمه الدائم للوزارة وللجمعيات الأهلية في تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية.

مؤتمر «قدم صحيح»

كما عرض مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء المؤسسة، جهود المؤسسة طوال الفترة الماضية، موجهاُ الشكر لفخامة رئيس الجمهورية على دعمه للأفكار والمبادرات الشبابية، ولدولة رئيس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعى، ولفريق عمل المؤسسة، واختتم المؤتمر بتوقيع بروتوكول تعاون بين المؤسسة واثنان من شركات القطاع الخاص.