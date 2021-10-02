جامعة سوهاج تعلن شروط تسكين الطلاب بمدنها الجامعية

أعلن الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، شروط تسكين الطلاب والطالبات الجدد بالمدن الجامعية، وكذلك تم تحديد غدًا الأحد للتقديم الورقي للطالبات،.

جاء ذلك خلال اجتماعه بمجلس إدارة المدن الجامعية، بحضور الدكتور صفا محمود السيد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والمحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، وسامية زايد مدير عام المدن الجامعية.

خلال الاجتماع، أكد عبدالخالق أهمية تطبيق الاستعدادات الوقائية الخاصة بالمدن الجامعية للحفاظ على سلامة الطلاب من خطر الإصابة بفيروس كورونا، ووضع خطط احترازية وبديلة لإجراءات السكن، تتضمن الالتزام بإرتداء الكمامات ومراعاة التباعد الاجتماعي والمكاني، والاستمرار في عمليات التطهير والتعقيم لجميع الغرف والممرات والمرافق بالمدن بحرمي الجامعة القديم والجديد.

من ناحيته، قال د. صفا محمود أن الإجتماع استعرض الموقف الخاص بتسكين الطلاب القدامى وحصر الأماكن المتاحة لتسكين الطلاب الجدد، مؤكدًا الالتزام بالشروط الخاصة بتسكين الطلاب الجدد وأهمها ان يكون الطالب من مواليد ١ أكتوبر ٢٠٠٣ وما بعدها، لافتاً إلى أنه في حالة وجود أماكن شاغرة متبقية سيتم تسكين مواليد أغسطس أو سبتمبر ٢٠٠٣.

من ناحيته، قالت سامية زايد إنه تم تحديد غدا الأحد الموافق ٣ أكتوبر، لبدء التقديم الورقي للطالبات، ويوم الاثنين الموافق ٤ من نفس الشهر التقديم الورقي للطلاب، بجانب تخصيص الثلاثاء الموافق ٥ أكتوبر للتقديم الورقي للمتخلفين من الطلاب والطالبات.

أضافت سامية زايد أن السكن بالمدينة سيكون متاح للمقبولين بالكليات العملية داخل وخارج المحافظة، والكليات النظرية خارج المحافظة فقط، ممن قاموا بالتسجيل على الموقع الالكتروني في المواعيد المحددة، لافتة الي انه من ضمن شروط التسكين ايضاً شرط البعد المكاني والمقدر بمسافة ٣٠ كم للطلاب، و٢٥ كم للطالبات من محل اقامتهم إلى مقر كلياتهم.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد عبدالغني، مدير مدينة الطلاب والدكتورة سحر السيد مدير مدينة الطالبات وحامد الخولي مدير إدارة التغذية.