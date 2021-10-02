إزالة 5 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنه، محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورًا ضمن الموجة 18 لإزالة التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز المحمودية وبدر وكوم حمادة إزالة 5 حالات تعد على مساحة 1350 م2 عبارة عن إزالة 3 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 450 م بنطاق الوحدة المحلية لقرية فيشا بالمحمودية عبارة عن شدة خشبية وعمل سمل خرسانى وبناء بالطوب الأبيض، كما تم إيقاف أعمال وفك شدة خشبية بمساحة 200 م٢ كانت ممهدة لصب سقف دور أرضي خارج الحيز بنطاق وحدة أحمد عرابي ببدر.

كما تمكنت الحملة من إزالة حالة تعد في المهد بمساحة 700 م (4 قيراط) بكوم حمادة عبارة عن بناء سور بارتفاع 3 قوالب طوب أبيض.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز دمنهور والدلنجات والمحمودية إزالة 12 حالات تعد على مساحة 1174 م2 عبارة عن إزالة حالتي تعد بمساحة 752 م٢ بقري نديبة والابعادية بدمنهور عبارة عن اسوار طولية وعرضية.

كما قامت الحملة بتنفيذ 9 قرارات إزالة بمساحة 272 م عبارة عن قطع الجسر ووضع مواسير وردم المجرى المائي وزراعة أشجار وتشوين مخالفات على مصرف فرع الدلنجات وابيا، وإزالة حالة تعد علي الأرض الزراعية بمساحة 150 م٢ بنطاق قرية سيدى عقبة بالمحمودية عبارة عن شدات خشبية.

كما تم إزالة حالة تعد على الرقعة الزراعية بمساحة 120 م٢ بقرية كوم اشو بكفر الدوار عبارة سملات خرسانية، و إزالة حالة تعد علي مساحة 100 م بقرية زاوية غزال بدمنهور عبارة عن قواعد وسملات خرسانية، وإزالة حالة تعدي بالمهد على الأراضي الزراعية بمساحة 100 م بحوش عيسى.