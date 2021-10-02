الإمارات: 3 ملايين شخص يستكشفون المنصة الافتراضية لـ«إكسبو» خلال 24 ساعة

شهد 3 ملايين شخص، افتراضيا، من مختلف قارات العالم حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي حيث استكشفوا محتوى المنصة التفاعلية المطورة حديثا عبر الإنترنت VirtualExpo.world واختبروها أثناء الساعات الـ24 الأولى من إطلاقها للعالم.

وقال ريحان أسد الرئيس التنفيذي لبرامج الفعاليات في إكسبو 2020 دبي -في تصريح أوردته وكالة الأنباء الإماراتية اليوم السبت - إن إكسبو 2020 دبي قدم التجارب الرقمية والافتراضية والمُعزَّزة الأكثر ابتكارا ومفهوم الزيارات الافتراضية للمرة الأولى على مستوى دورات إكسبو الدولي، ونحن ملتزمون بتقديم أفضل تجربة إكسبو افتراضية لملايين الأشخاص حول العالم.

وتتيح منصة إكسبو الافتراضية سبلا جديدة لاستكشاف أول إكسبو دولي في العالم العربي، وفيما تنقل دبي العالم إلى إكسبو 2020، تعمل منصة إكسبو الافتراضية على نقل إكسبو 2020 إلى العالم، وبينما ترحب دبي بـ 192 دولة مشاركة، سيتمكن الناس في هذه الدول من مشاهدة إكسبو 2020 من مختلف أصقاع الأرض.

ويوفر إكسبو 2020 دبي التجربة الرقمية الأكثر تقدما في تاريخ معارض إكسبو الدولية إذ يتيح إكسبو الافتراضي تمثيلا شيقا للحدث الفعلي يمكن للزوار الوصول إليه والتفاعل معه بسهولة خارج حدود الموقع الفعلي.

وتشمل ميزات إكسبو الافتراضي مقاطع فيديو غامرة بنطاق 360 درجة لأجنحة الدول والموضوعات وعروضا لفعاليات ترفيهية حية ومدونات صوتية "بودكاست" وجولة فيديو للأطفال مع الرسوم المتحركة وألعابا عبر "ماينكرافت" وجولات تفاعلية حية على منصات "تويتش".

وتتيح المنصة استكشاف الأجنحة بشكل افتراضي باستخدام حاسوب محمول أو جهاز لوحي أو هاتف ذكي، وتُحوّل حفل الافتتاح وحفل الختام إلى تجربتَي ماينكرافت تفاعليتين فيما تضم تجربة إكسبو 2020 دبي ماينكرافت: الإصدار التعليمي خطط دروس للمعلمين لاستخدامها في فصولهم الدراسية، مقدمة نظرة أعمق إلى موضوعات الحدث وموضوعاته الفرعية عبر الألعاب الغامرة.

ويتطلع إكسبو الافتراضي إلى ما هو أكثر من تقديم عرض رقمي للموقع والأجنحة حيث يتيح للزوار فرصة التواصل وإنشاء محتوى إكسبو 2020، والتفاعل معه والمشاركة فيه عبر اختباره بالطريقة التي تلائمهم، من أي جهاز ومن أي مكان في العالم.

ويمكن لزوار إكسبو الافتراضي الوصول إلى هذا المحتوى عبر الإنترنت الآن ومن المقرر أن تنطلق نسخة موسّعة وغامرة بشكل أكبر في غضون الأسابيع المقبلة.