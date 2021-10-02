محافظ الإسكندرية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

قدم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة، والشعب المصري والسكندري بصفة خاصة، بمناسبة الذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، متمنياً أن ينعموا بمستقبل مزدهر ومزيد من الخير والرخاء والسلام في ظل قيادته الحكيمة.

وأكد المحافظ أن الانتصارات التي حققها أبطالنا من رجال القوات المسلحة، هي التي استعادت للمصريين كرامتهم واستردت عزتنا الوطنية، وستظل دائما هذه الذكرى هي مبعث اعتزاز الشعب بقواته المسلحة ورجالها، حيث صنعوا بدمائهم وتضحياتهم إنجازا ما زال يدرس حتى الآن في الأكاديميات العسكرية عبر العالم. وأشار إلى أن القوات المسلحة المصرية ستظل دائما وأبدا القوة والحصن التي تحافظ على سلامة ووحدة أراضيه.

وكان قد وضع اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية واللواء أ ح فهمى هيكل قائد المنطقة الشمالية العسكرية، واللواء محمود أبو عمرة مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، صباح امس، إكليلا من الزهور على النصب التذكاري للشهداء، بمناسبة الاحتفالات بالذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقرأ المشاركون الفاتحة على أرواح شهداء الوطن الأبرار. مهنئين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة تلك الذكري، ومتمنيين للشعب المصري أن ينعم بمستقبل مزدهر ومزيد من الخير والرخاء والسلام في ظل قيادته الحكيمة.

وعزفت الموسيقى العسكرية "سلام الشهيد" في تقليد عسكري أصيل للوفاء لشهداء مصر جيلا بعد جيل وما قدموه للوطن من بطولات وتضحيات.

وتحتفل مصر والقوات المسلحة خلال أيام؛ بالذكرى الثامنة والأربعون على احتفال نصر السادس من أكتوبر عام ١٩٧٣.

وأعلنت القوات المسلحة، اليوم السبت، شعار الاحتفال بالذكرى ٤٨ لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

واعتمد تصميم "لوجو" احتفالات القوات المسلحة في ذكرى انتصارات حرب أكتوبر، والتي انتصر فيها الجيش المصري، على العدو الإسرائيلي، في معركة تاريخية، على تسجيل عظمة المصريين، وقدرة القوات المسلحة، على العبور والانتصار، وتحقيق أهداف الدولة.