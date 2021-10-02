استقبله مدبولي اليوم.. من هو رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة؟

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تمهيدًا لبدء جولة تفقدية لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة.

ترصد “الدستور” أهم معلومات عن بشر الخصاونة، كالتالي:

- يدعي بشر هاني الخصاونة

- ولد في 27 يناير 1969

- قانوني ودبلوماسي أردني يشغل حاليًا منصب رئيس وزراء الأردن ووزير الدفاع خلفاً لعمر الرزاز

- جرى تكليفه بتشكيل الحكومة في 7 أكتوبر 2020

- أُعلن عن التشكيلة الجديدة للحكومة في 12 أكتوبر

- شغل سابقًا منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية في الفترة بين عامي 2016-2017

- ووزير دولة للشؤون القانونية بين عامي 2017-2018

- وشغل منصب مستشار الملك عبد الله الثاني لشؤون الاتصال والتنسيق منذ أبريل 2019 وحتى 17 أغسطس 2020

- وشغل منصب مستشار الملك للسياسات في الديوان الملكي الهاشمي حتى 7 أكتوبر 2020.

حصل على درجة البكالوريوس في القانون من الجامعة الأردنية بالإضافة إلى نيله درجة الماجستير في القانون الدولي من كلية لندن للاقتصاد ودرجة الدكتوراه في القانون من ذات الكلية.

- كما حاصل أيضا على درجة الماجستير في العلاقات الدولية والدبلوماسية والاقتصاد من مدرسة الدراسات الشرقية والإفريقية التابعة لجامعة لندن.

- حاز علي الدبلوم التنفيذي في الإدارة العامة من كلية كينيدي بجامعة هارفارد.

مناصب شغلها

- رئيس وزراء الأردن الحالي ووزير الدفاع.

- سفير المملكة الأردنية الهاشمية لدى كل من مصر وكينيا وإثيوبيا وفرنسا.

- مندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية في الفترة ما بين 2012-2016.

- مندوب الأردن الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو).

- مدير عام المركز الأردني للإعلام في عام 2007.\

- مستشارا في رئاسة الوزراء الأردنية بين عامي 2008-2009.

- الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية ومدير الإدارة الإعلامية فيها.

- رئيس مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين لعام 2014.

- كما عمل كمحاضر غير متفرغ في كل من كلية الحقوق بالجامعة الأردنية عام 2004 وفي المعهد الدبلوماسي الأردني بين عامي 2004-2005.

حصل علي تكريمات أهمها

وسام الاستقلال من الدرجة الأولى.

وسام الكوكب الأردني.