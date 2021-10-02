السبت 02 أكتوبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

البرلمان العربي: ندعم كافة الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات الليبية

البرلمان العربي
البرلمان العربي

أكد البرلمان العربي، دعمه لكافة الجهود المبذولة لإنجاح الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية والمقرر عقدها في 24 ديسمبر المقبل، مطالبا المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة بتقديم الدعم اللازم لهذه الجهود وصولا إلى هذا الاستحقاق الهام الذي يطمح له كل أبناء الشعب الليبي.

وشدد على أهمية إجراء هذه الانتخابات في موعدها المحدد، كونها تساهم في تحقيق الوحدة الوطنية الليبية والمحافظة على السيادة الليبية، ودعم جهود المصالحة الوطنية، محذرا من خطورة عدم إتمام الانتخابات الليبية في موعدها حيث يعرض ذلك الأمر استقرار المنطقة للخطر وقد يفتح المجال لمرحلة جديدة من العنف والصراع .

ودعا البرلمان، القوى الليبية وكافة المؤسسات الليبية إلى إعلاء قيمة الوطن، وطي صفحة الماضي والخلافات، والالتفاف حول راية واحدة وهي استقرار وسيادة ليبيا وحماية مصالح الشعب الليبي واتخاذ خطوات جادة من شأنها إتمام هذه الانتخابات في موعدها.

وأوضح أن هذه الانتخابات التي أقرت سلفا في حوار تونس نوفمبر 2020، أمر ضروي لإعادة توحيد ليبيا مرة أخرى.

الامم المتحدة الانتخابات البرلمان الوطن المغرب ليبيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

أنواع الوعى

الأكثر قراءة

استعلم فورا| لينك نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 بالتفصيل

لينك مباشر| الاستعلام عن نتيجة تنسيق الشهادات المعادلة 2021

شكرى: مصر تُسخِّر كل إمكانياتها لاستقرار ليبيا.. وخروج القوات الأجنبية ضرورى

الدراسة في موعدها.. 5 تصريحات هامة لوزير التعليم عن العام الجديد

حصل على وسام الاستحقاق اليوم.. مَن هو الشهيد محمد مروان؟

«مدبولي»: تنفيذ العاصمة الإدارية كان توفيقًا من الله ورؤية موفقة من الرئيس السيسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

أدعو لسحب جائزة نوبل من رئيس وزراء إثيوبيا

عفاف السيد

نهاية عصر اضطهاد المرأة

سمر عادل

مصر فى إفريقيا.. من عبدالناصر إلى السيسى

صفاء النجار

الفرار من القدر مقطع من رواية «كسر الخاطر»

سارة شريف تكتب: تأييد مع وقف التنفيذ

ماجد حبته

قائد صوفيا.. يقود إيرينى!

مدحت بشاى

إدارة جديدة لوطن يعيش المستقبل

محمد عبدالعزيز

علّموهم كيف جاء النصر

صور

ندوة إلهام شاهين ضمن فعاليات مهرجان القومى للمسرح

وفاة رأفت الخواجة كبير مشجعى الزمالك

حلاوة المولد

محطة تل أبيب

المزيد

تضم مصر والأردن.. مجموعة ميونخ تسعى لاستئناف محادثات السلام بشأن فلسطين

الاحتلال الإسرائيلي يعلن اعتقال فلسطينيين تسللا من قطاع غزة

إدارة سجون الاحتلال توزع الأسرى الفارين في 5 سجون مختلفة