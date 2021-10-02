السبت 02 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الرئيس البيلاروسي: مستعد للتنحي لو توقف الغرب عن التدخل في سيادتنا

ألكسندر لوكاشينكو
ألكسندر لوكاشينكو

صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، بأنه مستعد للتنحي عندما يتوقف الغرب عن الضغط على بلاده وعندما تكون سيادة بلاروسيا مضمونة.

وقال في تصريحات نقلتها وكالة أنباء بيلتا البيلاروسية: "أقسم أنني لن أكون رئيسا حتى يوم وفاتي. أقسم. كل شيء سيعتمد على الوضع في بيلاروسيا".

وأضاف أنه "إذا لم تتدخل القوى الغربية ومعاونيها في سياساتنا، وإذا شعرنا بالثقة والهدوء كدولة مستقلة ذات سيادة، وبصفتنا أشخاصًا يستحقون أن يكونوا مستقلين وذوي سيادة، صدقوني، كل شيء سيحدث في وقت أبكر مما تعتقد- في إشارة إلى تنحيه".

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