وصلة غزل من الجمهور لـ خالد النبوي بعد ظهوره مع أبلة فاهيتا

حالة من الحب سيطرت على رواد منصات التواصل الاجتماعي بعد ظهور الفنان خالد النبوي في برنامج "أبلة فاهيتا" أمس، حيث عبر بعض رواد السوشيال ميديا عن مدى حبهم لشخصيته وطريقته في الحوار، بجانب ضحكته التي وصفها البعض بالمؤثرة.

وقالت نرمين سعيد، في تعليق لها عبر "فيسبوك": "يا نهار أبيض على الوقار والشياكة في الضحكة والردود عسل أوي"، وعلقت سماح عبدالله:"جميل وهادي وضحكته حلوة وتمثيله رائع"، فيما علقت بعض الفتيات على شخصية خالد النبوي الذي يعتبره الكثير "جان السينما المصرية".

"خالد النبوي أعظم واحد"، هكذا قال إسلام عمرو، معبرًا عن حبه واعتزازه بخالد النبوي، حيث وصفه بأعظم فنان من وجهة نظره، مؤكدًا أنه يرمز لنجاح الشعب المصري ومدى قوته في الأعمال الفنية، كما وصفته جهاد جمال بالرقي والأخلاق العالية ما يجعل الجماهير تفضله عن غيره من باقية الفنانين كونه ذات شخصية مؤثرة.

وحل خالد النبوي، أمس، ضيفًا على برنامج (أبلة فاهيتا لايف من الدوبليكس) في أحدث حلقات الدمية الشهيرة على فضائية ON.

كانت آخر أعمال خالد النبوي فيلم "أهل الكهف" الذي ينتظر عرضه، و تدور أحداثه حول صراع الإنسان مع الزمن الذي يتمثل في 3 من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من 3 قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

ويشارك النجم خال النبوي بطولة الفيلم محمود حميدة، مصطفى فهمى، غادة عادل، ريم مصطفى، صبري فواز، محمد ممدوح، والفيلم سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة، وينتظر خالد النبوي موعد عرض الفيلم الذي لم يوضح حتى الآن.