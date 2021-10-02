منافذ بيع إضافية وزيادة القطارات.. استعدادات المترو للعام الدراسي الجديد

تستعد الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، للعام الدراسي الجديد ٢٠٢١- ٢٠٢٢، وذلك من خلال توفير ٢٤ قطارا بالخط الأول والثاني للمترو خلال وقت الذروة للدفع بهم منعا لوجود تكدسات على أرصفة المحطات.

وستقوم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، بتوفير منافذ بيع تذاكر المترو من خلال بعض الأكشاك الإضافية داخل صالات حجز التذكر وذلك منعا للتكدس على منافذ بيع التذكر خاصة فى المحطات الرئيسية مثل رمسيس والعتبة والسادات وحلوان والمرج والمرج الجديدة.

كما ستقوم الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مرفق مترو الأنفاق، بتوفير عدد من العمال فى كل محطة لتكثيف الإجراءات الاحترازية داخل المحطات وذلك لتعقيم الأرصفة بالكامل والمقاعد والسلالم والمصاعد الكهربائية وكذلك دورات المياه، إلي جانب ذلك سيكون هناك لجان تفتيشسرية داخل المحطات والقطارات للتأكد من ارتداء الركاب للكمامة.

وستوفر شركة المترو أماكن استخراج اشتراكات المترو للخطين الأول والثاني في عدد من المنافذ بمختلف المحطات وذلك للتسهيل على الطلابإمكانية استخراج الاشتراكات.