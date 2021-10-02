السبت 02 أكتوبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

مستشار هيئة المسرح بالسعودية يزور مقر مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي

مهرجان شرم الشيخ
مهرجان شرم الشيخ

زار الفنان عبد العزيز بن عبد الرحمن السماعيل، مستشار هيئة المسرح والفنون الأدائية بوزارة الثقافة السعودية، مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بمصر.

مهرجان شرم الشيخ

 وكان في استقباله فريق عمل المهرجان برئاسة الفنان المخرج مازن الغرباوى رئيس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، وجاءت زيارة "السماعيل" كخطوة لتعزيز العلاقات الفنية والتعاون المسرحي بين المهرجان والهيئة في دورات المهرجان المقبلة.

مهرجان شرم الشيخ

المهرجان يرأسه شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وستنطلق الدورة السادسة من المهرجان في نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.

مهرجان شرم الشيخ

يذكر أن إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، كشفت عن القائمة القصيرة للعروض المرشحة للتصفية النهائية بالمسابقات الثلاثة للدورة السادسة للمهرجان.

مهرجان شرم الشيخ

وقالت مدير عام المهرجان الدكتورة إنجي البستاوى - في بيان أصدرته اليوم الخميس - "إن قائمة مسابقة العروض الكبرى تضمنت تلك العروض: "ملحمة السويس" من مصر، The last flowers من إيطاليا، "دون كيشوت" من مصر، August من المجر، "ربع وقت" من تونس، "السقوط من نص دافئ" من السعودية، "هدوء تام" من البحرين، "المتجول" من مصر، Tram 23:11 من بولندا وأمريكا وإنجلترا، "أحداث لا تمت للواقع بصلة" من مصر، "صالح للحياة" من سلطنة عمان، Pirosmani من جورجيا، "رصد خان" من مصر، "تراتيل ثورة نساء" من الأردن، "بوق اسرافيل" من العراق، و"مرساه في محيط هستيري" من مصر، "مجرد بورتريه" من سلطنة عمان، Refres من العراق، "غرناطة" من مصر، "طروف من عام 71" من تونس، "لا حقيقة عن بوابة راشمون" من مصر، Bukowski من أرمينيا، "سالب صفر" من مصر.

مهرجان شرم الشيخ

وأشارت إنجي البستاوى إلى أن قائمة مسابقة المونودراما ضمت تلك العروض: "اس تكعيب" من الكويت، 'الزبال" من مصر، "زيارة ذات مساء" من ليبيا، Apnea من إسبانيا، "وراء الشمس" من تونس، من إسبانيا Mundo Gris، من رومانيا dont revenge us، من أوكرانيا why do not people، "التخلص من البقع" من مصر، Woman fish من المكسيك، Vissh من أمريكا، "المصنع" من مصر، "وما ملكت" من تونس، 'وجود" من البحرين، "ثورة الأوتار" من الجزائر.

مهرجان شرم الشيخ

ونوهت إلى أن قائمة مسابقة مسرح الشارع والفضاءات المسرحية غير التقليدية، ضمت الآتي: "الجار" من الجزائر، "خدامة" من تونس، "اه - كارميلا" من مصر، Medea من جورجيا، "اعترافات زوجية" من مصر، "صخب بلا صوت" من السعودية، "ماشي ساهل" من المغرب، The glue glue show من مصر، Khalsa college Amritsar bhangra من الهند، "المسلخ" من فلسطين، "بلا حدود" من العراق، "دوشة دوشة" من مصر، "البجعات" من تونس، "مسيرة فى الغابة" من مصر.

مهرجان شرم الشيخ

ويرأس المهرجان شرفيا النجمة الكبيرة سميحة أيوب،في حين يرأس لجنته العليا الفنان الكبير محمد صبحي، ويقام تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وتنطلق دورته السادسة في نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ.

مهرجان شرم الشيخ
دور اللجنة العليا جنوب سيناء مدينة ودي مسرحي نجم وزيرة ألم قبل المخرج الدولى كبيرة في دور لشباب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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