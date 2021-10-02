الأكاديمية العربية تحتفل بتخريج 129 دارسا من كلية الدراسات العليا في الإدارة‏

احتفلت الأكاديمية العربية بتخريج 129 دارسا من كلية الدراسات العليا ‏في الإدارة فرع القرية الذكية ‏دفعة أغسطس 2021 والذين حصلوا على درجة الماجستير المهني‏ في إدارة الأعمال بواقع

‏112 دارسا باللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى ‏3 دارسين من البرنامج المشترك‏ من جامعة أتونوما برشلونة أسبانيا، كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال باللغة العربية ‏14 دارسا، وينتمي الخريجين الي جنسيات دولتين هي مصر و العراق.

حضر الحفل الدكتور/ السيد مرزوق القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الدكتور/ إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية، الدكتور /علاء عبد الواحد نائب رئيس الأكاديمية للدراسات العليا و البحث العلمي والأستاذ الدكتور شرين سليمان عميد كلية الدراسات العليا بالقرية الذكية.

ورحب الوزير/ السيد القصير وزير الزراعة بالحضور وهنأ الخريجين بحصولهم علي درجة الماجستير المهني في إدارة الأعمال وأعرب عن سعادته البالغة بدعوته لحضور هذا الحفل.

وأشار في حديثه إلي أن الزراعة أصبحت من أهم القطاعات في كل الدول بما المسؤله عن توفير الغذاء فأصبحت كل الدول الآن تولي إهتمام خاص بالزراعة لتوفير الغذاء لشعوبها ولذلك وجب علينا أن نذكر إنه وبفضل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي أدخل الأساليب الحديثة في الزراعة فنحن الآن علي سبيل المثال سيصبح دلتا جديدة تمثل 35% زيادة عن الدلتا القديمة وهذا يعد من ضمن المشاريع الزراعية العملاقة

وطالب الوزير أيضًا الخريجين بضرورة التطوير الدائم من النفس و المزيد من الابحاث.