السبت 02 أكتوبر 2021
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وائل لطفى

سياسي

الجندي: تكريم شهداء القضاء دلالة على تقدير الدولة لدورهم على مدار التاريخ

حازم الجندي
حازم الجندي

أكد المهندس حازم الجندي عضو مجلس الشيوخ ومساعد رئيس حزب الوفد التخطيط الاستراتيجي، أن مؤسسة القضاء المصري لها مكانة خاصة، شامخة ومميزة داخل نفوس المصريين، وعلى مدار التاريخ يكن لها المصريون كل التقدير والإجلال لما تحققه من عدالة ويشهد التاريخ على انحيازها لجانب الحق دوما.

وقدم الجندى التهنئة لقضاة مصر بمناسبة تحديد الثاني من شهر أكتوبر من كل عام ليكون الاحتفال بـ"يوم القضاء"، قائلا:"ستظلون حماة العدالة لما تتمتعون به من استقلالية تامة ولا سلطان عليكم سوى ضمائركم والقانون والدستور".

وأشار إلى إن هذه الاحتفالية تعد الأولى من نوعها وسيتم تنظيمها سنوياَ بالتزامن مع بداية العام القضائي، وهو ما يعد تقليدا جديدا جديرا بالدعم ويؤكد على أهمية دور القضاء المصري في حياة المصريين.

وأضاف المهندس حازم الجندي، في بيان له، بمناسبة الاحتفال بيوم القضاء المصري، أن تكريم القضاة وشهدائهم الذين ضحوا بأنفسهم دفاعاً عن الوطن جنبنا إلى جنب مع رجال الجيش والشرطة، يعد دلالة على تقدير الدولة للدور الوطني الجليل الذي قاموا به على مدار تاريخ الوطن، كما ان الدولة المصرية لاتنسى أبنائها وكل من يضحى من أجلها.

وأشاد عضو مجلس الشيوخ، بما يتم من تطوير متكامل وغير مسبوق للمنظومة القضائية في مصر والذي يشمل المقرات والآليات واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجيا الحديثة داخل المحاكم والنيابات، وكذلك التنسيق بين كافة الهيئات القضائية المختلفة، وذلك من أجل الإسراع في إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة التي كنا نتطلع إليها.

وأوضح المهندس حازم الجندي، أن تمكين المرأة المصرية في مجال القضاء، والتحاقها بالعمل في مجلس الدولة و النيابة العامة وكافة مجالات القضاء المصري يؤكد بما لا يدع مجالا للشك عزم الدولة على المساواة التامة بين كافة المصريين ونيل المرأة المصرية حقوقها المشروعة في تولي كافة المناصب القيادية في سابقة تاريخية ينسب الفضل فيها لعهد الرئيس السيسي، ويعد استكمالا لنهج الرئيس عبدالفتاح السيسي في بناء دولة عصرية حديثة.

وشارك الرئيس عبد الفتاح السيسى في تكريم شهداء الواجب من رجال القضاء المصرى الذين نالوا شرف الشهادة في العمليات الإرهابية، ومنهم المستشار هشام بركات النائب العام، والمستشار محمد مروان، والمستشار عمر حماد، والمستشار عبد المنعم عثمان، والمستشار مجدى مبروك، والمستشار عمرو مصطفى، وذلك فى يوم القضاء المصرى.

مصر شرطة الدستور النائب العام هشام بركات قضاء فى مصر حزب الوفد القضاء المصري يوم القضاء المصري

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