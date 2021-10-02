السبت 02 أكتوبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منتدى الشباب المصري الروسي بحضور وزير الشباب والرياضة

منتدى الشباب المصري
منتدى الشباب المصري الروسي

منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي
منتدى الشباب المصري الروسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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