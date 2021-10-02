السبت 02 أكتوبر 2021
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هاشتاج

«هنغرد في عشق جيشنا».. هاشتاج يتصدر تريند «تويتر».. ومغردون: كلنا جيش

الجيش
الجيش

دشن رواد السوشيال ميديا هاشتاج “هنغرد في عشق جيشنا”، وتصدر تريند "تويتر"، وتفاعل معه المواطنين، مؤكدين على حبهم للجيش المصري، وذلك بمناسبة الذكرى 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وإنجازات الجيش خلال عهد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.
وتستعرض "الدستور" كيف تفاعل رواد السوشيال ميديا مع هاشتاج “هنغرد في عشق جيشنا”.

هنغرد في عشق جيشنا.. هاشتاج يتصدر تويتر


علق حسن، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "نعلم جيداً جميع الطرق إلا طريق الهزيمة أو الاستسلام".


بينما عبرت ضحى مصطفى، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلة: "رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه خير أجناد الأرض الجيش المصري العظيم".


أما حمدي فؤاد قال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "كان لى الشرف أن أكون فرد فى جيش بلادى فقد عشت أجمل أيام عمرى فى الخدمة العسكرية"، منوها أنه هيغرد في عشق الجيش المصري.


"خير اجناد الارض الجيش المصري ايد تبني وايد تحمل السلاح وتدافع عن الوطن".. بهذه الجملة عبر عادل محمد، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن حبه للجيش المصري.


قال هيثم عيسى، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قائلا: "نستطيع أن نؤكد أن مصر التي تمد أياديها بالخير والسلام والمحبة إلى كل دول العالم، هي مصر ذاتها التي ستدافع عن حقوقها ومكتسبات شعبها بكل ما أتاها الله من قوة".


وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الموافق يوم الجمعة، أعمال توسعة الطريق الدائري، وكذلك عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة مطار القاهرة.
كما تفقد الرئيس أعمال التطوير والتوسعة في المحاور المحيطة بالقطاع الجغرافي بمطار القاهرة الدولي خاصة محور الأوتوستراد وكذلك توسعة ورفع كفاءة جميع الطرق الداخلية للأحياء السكنية المحيطة بمنطقة شيراتون لتخفيف حدة التكدس المروري للمركبات وتحقيق سلاسة تنقل المواطنين من وإلى المنطقة مع ربطها بالمحاور الرئيسية.

السوشيال ميديا جيشنا تويتر تريند رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عبد الفتاح السيسي

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