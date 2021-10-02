نائب بالشيوخ: القيادة السياسية قدمت الدعم الكامل لتطوير منظومة العدالة

هنأ النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، الرئيس عبدالفتاح السيسي وقضاة مصر بمناسبة يوم القضاء المصري، مشيدًا بالاحتفالية وحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير العدل المستشار عمر مروان، والتي تعكس مدى التقدير العام للجهات القضائية والمؤسسة الوطنية العريقة.

وأشاد الرشيدي، في بيان له اليوم، بتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي درع القضاء من وزير العدل المستشار عمر مروان نيابة عن المجلس الأعلى للقضاء، وتقديم الرئيس وشاح النيل باسم الشهيد المستشار هشام بركات النائب العام الأسبق، بالإضافة إلى تكريم الرئيس الشهيد المستشار عمر محمد حماده شحات وكيل مجلس الدولة، والشهيد المستشار محمد مروان عبدالله عرفه رئيس محكمة بمحكمة شمال سيناء الابتدائية، وغيرهم من الشهداء.

وقال عضو مجلس الشوخ، إن الجهات القضائية لعبت دورًا كبيرًا في استقرار الأوضاع في مصر وتمثل في جهودها بالإشراف على الاستحقاقات الانتخابية بكل حيادية وبدون تدخل، والتصدي للمنظومة الإرهابية بالنظر في قضايا الإرهاب، فضلا عن السمعة الطيبة والأعمال المشهودة التي قدمتها الجهات القضائية وحمت الدولة والأبرياء من المجتمع ولاحقت الخارجين عن القانون.

وأكد الرشيدي، على أهمية حديث الرئيس بعدم التدخل في الشئون القضائية من قبل أي مؤسسات في الدولة، وذلك لضمان نزاهة الأحكام الصادرة، وتنفيذ مهام القضاء طبقا للقانون وثقته الكاملة أيضا في كفاءة القضاء المصري، مشيدًا بدعم القيادة السياسية الكامل خلال الفترة الماضية لتطوير منظومة العدالة للتسهيل على المواطنين ، وأيضا البدء في تعيين المرأة في السلك القضائي.

وتسلم الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت درع القضاء المصري، من وزير العدل المستشار عمر مروان نيابة عن المجلس الأعلى للقضاء، خلال احتفالية يوم القضاء المصري، الذي يحضره الرئيس السيسي بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، إلى جانب رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلي منصور ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وكبار رجال الدولة والهيئات والجهات القضائية.​