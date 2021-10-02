تايوان: 20 طائرة صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي الخاصة بالجزيرة

قالت وزارة الدفاع التايوانية إن 20 طائرة عسكرية صينية دخلت منطقة الدفاع الجوي

الخاصة بالجزيرة اليوم السبت.

ويأتي ذلك بعد تحليق 38 طائرة صينية في المنطقة أمس الجمعة، في أكبر توغل للطائرات الصينية حتى الآن.

وأدانت تايوان اليوم السبت الصين بسبب إرسال 38 طائرة حربية إلى داخل المجال الجوي لتايوان، وهي أكبر عملية اختراق للمجال الجوي على الإطلاق.

وقالت وزارة الدفاع الوطني التايوانية إن 25 طائرة حربية صينية، من بينها 18 طائرة مقاتلة من طراز "جي-16" وأربع طائرات مقاتلة من طراز "سو-16" وقاذفتين من طراز "إتش-6" وطائرة من طراز "يون-8"، دخلت في البداية المجال الجوي لتايوان في يوم العيد الوطني للصين.

وتابعت الوزارة أنه تم رصد 13 طائرة أخرى، من بينها 10 مقاتلات "جيه-16" وطائرتان "إتش-6" وطائرة "كيه جيه-500" في المساء.

وقالت رئيسة وزراء تايوان سو تسينج تشانج للصحفيين اليوم السبت إن الصين "تقوم بشكل يائس ببناء قوتها العسكرية وزعزعة السلام الإقليمي".

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، إن الصين تعارض بشدة أي شكل من أشكال التبادلات الرسمية بين الولايات المتحدة وتايوان، وإن الولايات المتحدة "ستدفع ثمنا باهظا" لما وصفه بـ"تصرفاتها الخاطئة" حيال القضايا المتعلقة بمنطقة تايوان الصينية.



جاءت هذه التصريحات خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على إجراء مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، كيلي كرافت، محادثة بالفيديو مع زعيمة تايوان، تساي إينج وين، بعد إلغاء الزيارة التي كان من المقرر أن تقوم بها كرافت لتايوان.



وأضاف جيان: "هناك صين واحدة في العالم، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية، وإن حكومة جمهورية الصين الشعبية هي الحكومة الشرعية الوحيدة التي تمثل الصين، وإن ذلك حقيقة يقرها المجتمع الدولي".



وتابع أن "الصين تحث الولايات المتحدة على وقف التدخل في شئونها الداخلية"، معتبرا أن تصرفات "كرافت انتهكت بشدة مبدأ صين واحدة، والبيانات المشتركة الثلاثة بين الصين والولايات المتحدة، وأن الصين ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها".